Vorerst ohne Brustsponsor: Schalke 04 präsentiert neues Auswärtstrikot

Der FC Schalke 04 hat am Samstagvormittag das erste Trikot für die kommende Saison vorgestellt. Beim neuen Auswärtstrikot sticht dabei insbesondere die Frontseite ins Auge.

Rund vier Stunden vor dem ersten Testspiel gegen den SC Spelle-Venhaus (15 Uhr) haben die Königsblauen ihr neues Auswärtstrikot der Öffentlichkeit präsentiert. Da die Schalker aktuell noch keinen Hauptsponsor vorweisen können, entschied sich der Bundesliga-Absteiger in Zusammenarbeit mit seinen Ausrüstern 11teamsports und Adidas dafür, den Fans mit einer speziellen Edition "für ihre Leidenschaft und für die einzigartige Unterstützung in der vergangenen Saison" zu danken.

"Schalke 04"-Schriftzug auf der Vorderseite

So ist auf dem Rundhals-Trikot, das ab Samstag erhältlich ist, auf der in Weiß gehaltenen Frontseite anstelle eines möglichen Sponsorenlogos der Schriftzug "Schalke 04" in einem dunkelblauen Farbton abgebildet. Die exklusive Fan-Edition mit dem Sonderflock erscheint getreu dem Motto "Im Herzen und auf der Brust". Mit einer hellblauen Färbung sind derweil die Schulterpartien versehen, die von dunkelblauen Streifen komplettiert werden. Auf Brusthöhe sind dazu wie gewohnt das Vereinswappen sowie der "adidas"-Flock zu sehen. Passend zum Oberteil werden die Spieler in einer hellblauen Hose und hellblauen Stutzen auflaufen.

Bis dato noch kein neuer Hauptsponsor gefunden

Bis der Zweitligist auf der Suche nach einem neuen Hauptsponsor fündig geworden ist, dürfte die exklusive Fan-Edition das bevorzugte Outfit während der Saisonvorbereitung sein. In der vorherigen Spielzeit zierte die Aufschrift von Sponsor "MeinAuto.de" die Frontseite der Schalker Trikots. Das Logo des Online-Autohändlers wird künftig zwar nicht mehr auf den Leibchen abgebildet sein, "MeinAuto.de" bleibt den Königsblauen dafür als Premium-Partner erhalten.