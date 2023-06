Vorerst München: Bayern lehnen Rangers-Option für Tillman ab

Malik Tillman (21) hat sich bei den Rangers in Glasgow einen Namen gemacht, kehrt nun aber zum FC Bayern zurück. Fürs Erste zumindest.

Vor elf Monaten verlieh der FC Bayern Malik Tillman nach Glasgow zu den Rangers. Ein Geschäft, das sich für alle drei Seiten voll ausgezahlt hat. Tillman sammelte in Schottland reichlich Spielpraxis, die Rangers profitierten von bemerkenswerten zwölf Toren und fünf Assists des offensiven Mittelfeldspielers - und die Bayern bekommen ein Eigengewächs zurück, das seinen Marktwert erhöht hat.

Mit den Rangers spielte Tillman in der Champions League, kam während der Leih-Saison zu seinem Länderspieldebüt für die USA und wurde in der Liga Zweiter. Der inzwischen 21-Jährige erhielt im Anschluss an die Saison, die für ihn wegen einer Oberschenkelverletzung bereits im April beendet war, die Auszeichnung zum besten Jungprofi.

An der Säbener Straße haben die Verantwortlichen die Leistungen Tillmans sehr wohl wahrgenommen und nach kicker-Informationen jüngst entschieden, die vorher mit den Rangers vereinbarte Kaufoption abzulehnen. Die Bayern, die auch über eine Rückkaufoption verfügt hätten, hatten sich diese Option ihrerseits in den Leihvertrag schreiben lassen.

Derzeit ist völlig offen, wie es weitergeht

Das muss nicht heißen, dass Tillman nicht doch wieder in Glasgow landet: Derzeit ist völlig offen, wie es weitergeht. Die Bayern könnten sich vorstellen, Tillman noch einmal zu verleihen oder ihn - bei einem entsprechenden Angebot - auch zu verkaufen. Die Rangers haben ihr Interesse bereits öffentlich bekundet, müssten nun aber tiefer in die Tasche greifen. Die Kaufoption soll bei rund sechs Millionen Euro gelegen haben.

Derzeit hält Tillman sich in München auf und absolviert beim FC Bayern seine Reha, um die schwerwiegendere Oberschenkelverletzung möglichst schnell auszukurieren.