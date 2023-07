"Vorerst": Miller verlässt Ludwigsburg in Richtung Mexiko

Nach einem Jahr ist schon wieder Schluss. Shonn Devante Miller verlässt die MHP Riesen Ludwigsburg. Den 29-Jährigen zieht es nach Mexiko.

Shonn Devante Miller verlässt den Basketball-Bundesligisten MHP Riesen Ludwigsburg. Sein genauer Arbeitgeber steht allerdings noch nicht fest. In einem Tweet vermeldete der Verein aus Baden-Württemberg am Donnerstag, dass es Miller nach Lateinamerika ziehen werde. Demnach hätte sich der Power Forward für Mexiko entschieden.

"Danke für Deine Zeit und 49 Einsätze in gelb-schwarz!", hieß es weiter. Etwas aufhorchen ließ zudem die Formulierung der Schwaben, dass Miller "vorerst" nicht nach Ludwigsburg zurückkehren werde. Ein erneutes Engagement des US-Amerikaners scheint also nicht ausgeschlossen.

Zur Saison 2022/23 war Miller vom griechischen Klub Kolossos Rodou nach Ludwigsburg gewechselt und dort sofort zu einer Konstante geworden. In 49 von 52 möglichen Spielen kam er zum Einsatz, unter anderem in den Play-offs. In der vergangenen BBL-Saison war Ludwigsburg erst im Halbfinale der Play-offs an den Telekom Baskets Ulm gescheitert.