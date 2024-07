Vorerst Kreis- statt Regionalliga: Mölders will wieder selbst auflaufen

Sascha Mölders wird sich bei den Augsburgern vom SV Mering II künftig selbst das Trikot überstreifen - gemeinsam mit Sohn Noah. Als Trainer hat er noch keinen neuen Verein gefunden.

Von seinem Plan, künftig in der Regionalliga seine Trainerkarriere zu forcieren, ist Sascha Mölders derzeit noch etwas entfernt. Nach seinem angekündigtem Abschied als Spielertrainer beim TSV Landsberg hat sich für den 39-Jährigen bislang noch keine passende Option ergeben - trotz "erster interessanter Gespräche", wie der ehemalige Bundesliga-Angreifer im März noch verlautbaren ließ. So machten etwa Gerüchte rund um Ex-Verein FSV Frankfurt die Runde, am Bornheimer Hang allerdings verlängerten die Verantwortlichen jüngst den ohnehin noch bis 2025 laufenden Vertrag mit Coach Tim Görner vorzeitig.

Da es zum 1. Juli (noch) nicht mit einem Einstieg bei einem Regionalligisten klappt, macht Mölders vorerst beim SV Mering II weiter. Doch die Augsburger, die die selbsternannte "Wampe von Giesing" bereits seit drei Jahren nebenbei coacht und von der A-Klasse in die Kreisliga führte, können sich künftig auch auf dem Platz über die hochkarätige Verstärkung freuen. Mölders nämlich wird sich selbst das Meringer Trikot überstreifen - und dabei gemeinsam mit Sohn Noah (24) auflaufen.

"Erster Neuzugang für die Kreisliga steht. Sascha Mölders wechselt vom TSV Landsberg zum SV Mering II. Fehlt nur noch eine Position für ihn, da wir überall mehr als doppelt besetzt sind", verkündete die Bezirksliga-Reserve jüngst die Neuigkeit bei Instagram.

"Das ist kein Problem"

Tatsächlich sähe sich Mölders selbst am liebsten als Notnagel im frisch gebackenen Kreisliga-Team: "Wenn es irgendwo brennt, dann spiele ich die Position halt runter. Das ist kein Problem", sagte er gegenüber Fußball Vorort, er freue sich allerdings, nicht mehr nur der Trainer zu sein: "Das wird mit Sicherheit eine schöne Konstellation."

Mölders kommt in seiner Karriere auf 103 Bundesliga-Einsätze (18 Tore), 82 Zweitliga-Einsätze (25 Tore) sowie 126 Drittliga-Einsätze (50 Tore). Seine Karriere als höherklassiger Spieler beendete er 2022 bei Regionalligist Sonnenhof Großaspach.