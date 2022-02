Vorentscheidung im Titelrennen? Ibrahimovic bereitet Milan Sorgen

Wenn Milan am Samstag gegen Inter verliert, könnten die Nerazzurri davonziehen. Die Rossoneri haben zwar einen großen Trumpf, diesen aber wahrscheinlich nicht in der Hand.

Vergangenen Sommer hat Inter Juventus abgelöst. Als italienischen Meister, was zuvor neunmal hintereinander die Bianconeri geworden waren. Und schon bald könnte es die nächste Wachablösung geben, wenn die Nerazzurri in der Serie A ebenfalls in Serie gehen.

Der Titelverteidiger, der sich mit dem glänzend ins Spielsystem passenden Robin Gosens im Winter noch mal verstärkt hat, droht der Konkurrenz zu enteilen - in Richtung zweiter Scudetto in Folge. Womöglich liegt es nun an Verfolger und Stadtrivale Milan, die Mannschaft von Simone Inzaghi aufzuhalten.

Bereits vier Punkte liegt Inter vor dem 24. Spieltag sowohl vor Milan als auch dem Tabellenzweiten Napoli. Und der Spitzenreiter hat noch eine Partie in der Hinterhand. Umso wichtiger wäre es für die Rossoneri, den Rivalen am Samstagabend (18 Uhr, LIVE! bei kicker) auszubremsen.

Immer wieder Ibrahimovic

Die zahlreichen Vorzeichen haben es in sich. Zum Beispiel, dass Milan nach den vergangenen elf Liga-Derbies viermal nicht über ein Remis hinausgekommen und gleich sechsmal als Verlierer vom Feld gegangen war. Blieb nur noch Platz für einen einzigen eigenen Sieg.

Die einsame Ausnahme war ein 2:1 im Oktober 2020. Für beide Tore hatte der schon damals in die Jahre gekommene Zlatan Ibrahimovic gesorgt - und Sorgen bereitet er vor dem anstehenden Derby seinem Arbeitgeber. Wie Sturmkollege Ante Rebic droht der Schwede den Kracher laut "Sky Sport Italia" zu verpassen, was die Rossoneri entscheidend schwächen würde.

Denn seit Ibrahimovics Doppelpack ist es keinem Konkurrenten mehr gelungen, Inter in einem Serie-A-Heimspiel zu schlagen. Eine weitere Serie, an der die Nerazzurri bereits seit 28 Spielen arbeiten. Es ist die längste seit den 46 Partien zwischen April 2008 und November 2010, die ausgerechnet Milan beendet hatte. Eigentlich ein gutes Omen, doch ein Blick auf den damaligen Siegtorschützen wird die Rossoneri schmerzen: Zlatan Ibrahimovic.