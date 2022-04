Vorentscheidung im Meisterrennen? Bremer SV zwingt Top-Verfolger Brinkum in die Knie

31. Spieltag in der Bremen-Liga: Im Spitzenspiel zwischen dem Bremer SV und dem Brinkumer SV ließ der Klassenprimus nichts anbrennen und riss die Tür zur Meisterschaft damit weit auf. Im Keller benötigt der BSC Hastedt derweil ein Fußballwunder, um doch noch die Klasse zu halten.

Spitzenreiter Bremer SV hat im Titelkampf einen Riesenschritt gen Meisterschaft getätigt. Im Top-Spiel gegen den Brinkumer SV behielt der Primus mit einem 3:2-Erfolg die Punkte am Panzenberg und hat nun sechs Zähler Vorsprung - bei einem Spiel weniger. Den maßgeblichen Unterschied machten dabei die beiden Angreifer, die auf den Nachnamen Diop hören. Lamine Diop, der per Volleyschuss und nach einem Freistoß doppelt traf (30., 70.), öffnete dabei die Tür für den Top-Spiel-Erfolg. Kurz darauf machte sein Namensvetter Mamadou Ibrahima mit dem zwischenzeitlichen 3:0 nach Nankishi-Querpass den Deckel drauf (81.). Die Gäste aus Brinkum wachten erst auf, nachdem das Spitzenspiel bereits entschieden war - die beiden Kopfballtore von Janssen (86.) und Dalkiran (90.+3) waren so nur noch Ergebniskosmetik.

Werder III furios - Auflösungserscheinungen bei Habenhausen und Borgfeld

Im Keller darf sich mittlerweile nur noch der SV Werder Bremen III (Platz 15) eine kleine Hoffnung auf den Klassenerhalt machen. Gegen den bereits feststehenden Absteiger aus Habenhausen fuhr die Profi-Reserve einen deutlichen 7:1-Heimsieg ein. Weil zeitgleich die SG Aumund-Vegesack (Platz 14) dem SV Hemelingen mit 1:3 unterlag, besteht an der Weser weiterhin die Chance, am Ende eventuell doch noch über den Strich zu klettern. Bei einem Spiel mehr trennen Werder III immer noch sechs Punkte von der SGAV.

Nicht nur der Habenhauser SV zeigte am vergangenen Wochenende Auflösungserscheinungen. Auch der zweite bereits feststehende Absteiger aus Borgfeld kam beim 0:6 gegen die SFL Bremerhaven - der sich damit den Klassenerhalt sicherte - gehörig unter die Räder. Die Mannschaft von Michel Ducos kassierte dabei bereits das 131. Gegentor in dieser Saison!

Hastedt unmittelbar vor dem Abgrund

Der BSC Hastedt benötigt mittlerweile ein Fußballwunder, um auch noch im nächsten Jahr in der Oberliga vertreten zu sein. Nach dem 0:2 in Schwachhausen trennen den BSC zwölf Punkte vom rettenden Ufer. Sollte die SG Aumund-Vegesack also noch einen einzigen Punkt holen oder man selbst einen liegenlassen, geht es für Hastedt im kommenden Jahr in Liga sechs.

Im Niemandsland der Tabelle trennten sich der BTS Neustadt und der ESC Geeestemünde mit 0:3. Auswärtssiege durften auch der Blumenthaler SV - 5:1 gegen die Leher Turnerschaft - und der KSV Vatan Sport - 2:1 gegen den FC Union 60 Bremen - bejubeln. Torlos endete das Aufeinandertreffen zwischen dem TuS Komet Arsten und dem OSC Bremerhaven.