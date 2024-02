Vorentscheidung im Abfahrts-Weltcup? Sarrazin verpasst Duell mit Odermatt

Eines der spannendsten Duelle des alpinen Winters bekommt am Samstag keine Fortsetzung. Streif-Sieger Cyprien Sarrazin wird aufgrund eines Trainingssturzes die Abfahrt in Kvitfjell verpassen.

Im Gesamtweltcup liegt Marco Odermatt mit über 800 Punkten vor Cyprien Sarrazin souverän in Führung, in der Abfahrtswertung beträgt der Vorsprung vor dem Franzosen allerdings nur sechs Punkte. Beim Speed-Auftakt, der aufgrund mehrerer Absagen erst im Dezember in Gröden über die Bühne ging, hießen die Abfahrts-Sieger Bryce Bennett und Dominik Paris - danach begann der große Zweikampf zwischen Sarrazin und Odermatt.

Der 29-Jährige Franzose gewann erstmals eine Abfahrt (Ende Dezember in Bormio), Odermatt jubelte ebenfalls zum ersten Mal in der alpinen Königsdisziplin nur wenige Tage später - in seiner Schweizer Heimat in Wengen sogar doppelt. Der Höhepunkt des Duells fand in Kitzbühel statt: Auf der Streif hieß der Sieger zweimal Sarrazin, Odermatt wurde Dritter und Zweiter.

Mit Spannung war deshalb die vorletzte Abfahrt der Saison erwartet worden. Doch in Kvitfjell wird es keinen erneuten Showdown zwischen den beiden dominierenden Speedfahrern geben - zumindest nicht in der Abfahrt.

Verkürztes Training wird Sarrazin zum Verhängnis

Am Freitag verletzte sich Sarrazin im verkürzten Training bei einem Sturz und musste seinen Start am Samstag (12 Uhr, LIVE! bei kicker) absagen, wie der französische Verband am Freitag bekannt gab. Außerdem wurden weitere Untersuchungen an der Wade des Streif-Siegers, der sich selbstständig wieder aufgerappelt hatte, angekündigt.

Odermatt ließ es bei der aufgrund der Verkürzung nur etwas 50-sekündigen Trainingsfahrt gemütlich angehen. Der 26-Jährige hatte über eine Sekunde Rückstand.

Im Wettkampf am Samstag kann der Schweizer sich mit einem weiteren Sieg die kleine Kristallkugel der Abfahrt schon sichern - und wäre damit der erste Schweizer seit Beat Feuz in der Saison 2020/21.

Bei einem Sieg ist er beim Weltcup-Finale am 24. März in Saalbach-Hinterglemm von Sarrazin nicht mehr einholbar. In den weiteren Weltcup-Orten Palisades Tahoe, Aspen (beides USA) und Kranjska Gora (Slowenien) zuvor stehen keine Speedrennen mehr an.

Weitere Stürze

Neben Sarrazin kam auch Adrian Smiseth Sejersted zu Fall. Der norwegische Lokalmatador überschlug sich mehrfach und musste mit dem Helikopter ins Krankenhaus gebracht werden. Schon am Donnerstag im ersten Training hatte sich Sarrazins Teamkollege Maxcence Muzaton ein Trauma am linken Bein und an der rechten Schulter zugezogen.