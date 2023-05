Vorentscheidung für Kiel? "Schlaf ist jetzt nicht drin"

Nach dem Sieg gegen die Rhein-Neckar Löwen und dem Patzer der Konkurrenz aus Berlin ist der THW Kiel alleiniger Tabellenführer der Handball-Bundesliga. Doch stehen den Zebras noch harte Wochen bevor.

Der eigene 31:27-Sieg bei den Rhein-Neckar Löwen am Mittwochabend lag noch nicht lange zurück, als den THW Kiel die freudige Kunde erreichte: Die bis zuletzt punktgleichen Füchse Berlin hatten unerwartet mit 28:32 beim TVB Stuttgart verloren. Kiels norwegischer Top-Star Sander Sagosen zeigte sich über die Niederlage des bisher größten Konkurrent um die Meisterschaft überrascht und fügte lächeld hinzu: "Das sind sehr gute Nachrichten."

Denn damit hat der THW Kiel sieben Spieltage vor dem Ende der Bundesliga-Saison alles in der eigenen Hand. Mit ihrer Bilanz von 45:9 stehen die Zebras mit zwei Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten SC Magdeburg (45:11) und die Berliner Füchse (43:11) sowie vier Punkten auf die SG Flensburg-Handewitt (39:13) nun alleine an der Tabellenspitze. Und der Trend spricht nach sechs Siegen in Serie ebenfalls für die Kieler.

In Kiel spricht man noch nicht von Vorentscheidung

Doch von einer Vorentscheidung im Meisterrennen will man in Kiel noch nichts wissen. "Wir sind mittendrin in den brutalsten Wochen. Es geht um alles oder nichts", sagte THW-Trainer Filip Jicha. Sieben Siege aus den verbleibenden sieben Spielen sollen die 23. Meisterschaft des deutschen Rekordmeisters sichern. Auch Sagosen betonte nach dem Spiel am Mittwoch daher: "Wir gehen jedes Spiel wie ein K.o.-Spiel an."

Zumal es für den THW neben der Meisterschaft, die nach einjähriger Pause wieder in Kiel landen soll, auch noch um den Titel in der Champions League geht. Dort wartet im Viertelfinale das französische Starensemble von Paris Saint-Germain. Zunächst müssen die Zebras jedoch am Sonntag zu Hause gegen den Tabellensechsten TSV Hannover-Burgdorf ihre gute Form bestätigen. Jicha schärfte daher am Mittwoch seinen Spielern nochmal ein: "Schlaf ist jetzt nicht drin."