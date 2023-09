"Vorbildrolle" bei den Wölfinnen: Hendrich unterschreibt bis 2025

Der VfL Wolfsburg vermeldet kurz vor dem Start der Bundesliga-Saison die Vertragsverlängerung mit einer Leistungsträgerin.

Nationalspielerin Kathrin Hendrich hat ihren Vertrag beim VfL Wolfsburg vorzeitig verlängert. Wie der Pokalsieger und CL-Finalist aus Niedersachsen am Montag vermeldete, unterschrieb die 31-Jährige ein neues Arbeitspapier, das bis Sommer 2025 Gültigkeit hat - und damit ein Jahr länger läuft als der bisherige Kontrakt.

Die Verteidigerin und Stammspielerin, die 2020 von den Bayern nach Wolfsburg gekommen war, erklärte ihre Entscheidung in der offiziellen Verlautbarung der Wölfinnen: "Es gäbe für mich aktuell keinen einzigen Grund, anders zu entscheiden. Ich habe in Wolfsburg alles, was ich brauche", sagte Hendrich. Beim VfL fühle sie sich "aus gleich mehreren Gründen" wohl - "tolle Mannschaft, treue Fans und sowohl das Team hinter dem Team als auch der gesamte Verein geben alles, damit wir auf dem Platz performen können".

Drei Pokalsiege, ein Meistertitel

56 Einsätze in der Bundesliga hat die im belgischen Eupen geborene Hendrich bislang für den VfL gesammelt, dazu 13 im DFB-Pokal und 29 in der Women’s Champions League. Summa summarum kommt die erfahrene Defensivakteurin mit 61 Länderspielen in der Vita auf bislang 100 Pflichtspiele für die VfL-Frauen. Ihre Titelbilanz in Wolfsburg in den vergangenen drei Jahren? Drei Pokalsiege sowie der Meistertitel 2022.

Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball beim VfL, zeigte sich erfreut ob Hendrichs Entscheidung: "Kathy ist eine absolute Führungsspielerin mit internationaler Erfahrung auf höchstem Niveau. Mit ihrer enormen Leistungsbereitschaft, ihrem Willen, sich immer weiterzuentwickeln sowie ihrer positiven Art auf und neben dem Platz nimmt sie innerhalb der Mannschaft eine Vorbildrolle ein."