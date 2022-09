"Vorbildlich verhalten": Frankfurt gibt Hrustic an Verona ab

Eintracht Frankfurt hat den Kader noch einmal verkleinert und Ajdin Hrustic (26) an Hellas Verona abgegeben. Der Transfer ging am Deadline Day über die Bühne.

Im Sommer 2020 kam Hrustic vom FC Groningen nach Frankfurt, in zwei Jahren kam der Australier wettbewerbsübergreifend immerhin auf 40 Einsätze (drei Tore). Da sich die Eintracht im Mittelfeldzentrum in diesem Sommer aber mehrfach verstärkt hat, war für Hrustic kein Platz mehr.

Um sich für den WM-Kader Australiens zu empfehlen, suchte Hrustic zuletzt nach einer neuen Herausforderung. Diese hat der 26-Jährige nun beim Serie-A-Klub Hellas Verona gefunden. Da sein Vertrag in Frankfurt noch bis 2023 gelaufen wäre, erhält die Eintracht zudem eine Ablöse für Hrustic.

"Seinen Anteil am Titelgewinn"

"Ajdin Hrustic hat sich vor allem in der vergangenen Saison stets in den Dienst der Mannschaft gestellt und sich trotz geringer Einsatzzeiten vorbildlich verhalten", kommentiert Sportvorstand Markus Krösche den Transfer: "Im Europa-League-Finale hatte er mit dem verwandelten Elfmeter seinen Anteil am Titelgewinn. Seinem Wunsch, regelmäßig Spielpraxis zu erhalten, kommen wir mit dem Transfer nach."

Bei Verona unterschrieb Hrustic einen Vertrag bis 30. Juni 2026.