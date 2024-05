"Vorbildlich integriert": HSV verpflichtet Poreba fest

Der Hamburger SV hat kurz nach Abschluss der Saison 2023/24 den zuvor nur ausgeliehen Mittelfeldspieler Lukasz Poreba fest verpflichtet. Der Abschied aus Lens ist also dauerhaft.

Der Hamburger SV bastelt aktuell an dem Kader, der in der neuen Saison den ersehnten Wiederaufstieg in die Bundesliga meistern soll. Eine Rolle spielt in diesen Planungen auch Lukasz Poreba, den der HSV nach zufriedenstellender Leihe am Dienstag fest vom französischen Erstligisten RC Lens verpflichtet. Wie lange der neue Vertrag Gültigkeit besitzt, ließen die Hanseaten offen.

"Wir freuen uns sehr, dass uns die Verpflichtung von Lukasz gelungen ist und er damit weiterhin ein fester Bestandteil unseres Teams sein wird", erklärt Direktor Profifußball Claus Costa die Beweggründe: "Lukasz hat sich während der einjährigen Leihe auf und abseits des Platzes vorbildlich beim HSV integriert, seine vielseitigen Qualitäten mit und gegen den Ball unter Beweis gestellt und zugleich angedeutet, dass er noch weiteres Entwicklungspotential besitzt. Dieses wollen wir gemeinsam mit ihm ausschöpfen."

Poreba kam erst in der letzten Woche des Transfersommers 2023 - und schlug sich anfänglich mit Verletzungsproblemen herum. Dann aber wurde er zu einem zentralen Teil des Teams und kam noch auf 17 Zweitliga-Einsätze (zwei Tore, drei Assists, kicker-Notenschnitt 3,5). Im Saisonfinale gegen den 1. FC Nürnberg erzielte er beim 4:1-Heimsieg das zwischenzeitliche 2:1.

Bei zehn der 17 Partien kam Poreba von der Bank. Im Sommer wird sich der zehnmalige U-21-Nationalspieler Polens empfehlen wollen, um noch häufiger in der Startformation der Rothosen zu stehen.

"Mehrfach betont, dass ich mich beim HSV sehr wohl fühle"

"Ich habe mehrfach betont, dass ich mich hier beim HSV sehr wohl fühle", sagt Poreba selbst: "Deshalb freut es mich umso mehr, dass ich weiterhin ein Teil des Teams und Klubs sein darf. Ich kann es kaum abwarten, in der nächsten Spielzeit wieder vor unseren besonderen Fans auflaufen zu dürfen und will mit vollem Einsatz dabei helfen, unsere sportlichen Ziele zu erreichen."

Ehe Poreba in die Ligue 1 gewechselt war, spielte er vier Jahre für den polnischen Erstligisten Zaglebie Lubin und kam dabei auf 98 Einsätze.