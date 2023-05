"Vorbildfunktion mit Signal": Hoffenheim mit erstem "Zero Waste"-Stadion

Schon seit geraumer Zeit arbeitet die TSG Hoffenheim gemeinsam mit Stadion-Namensgeber "PreZero" an einem nachhaltigen Konzept, um den Müll in der Arena gänzlich zu vermeiden. Nun ist das Stadion offiziell als "Zero Waste"-Stadion zertifiziert.

Seit 2019 läuft die Kooperation bereits mit dem Namensgeber der Arena in Sinsheim. "PreZero" ist ein Umweltdienstleister mit den Schwerpunkten Müllentsorgung, -recycling und -verwertung. Das Sponsoring des Unternehmens mit rund 30.000 Beschäftigten an 430 Standorten in Deutschland, Europa und in den USA soll der TSG jährlich rund 4,5 Millionen Euro einbringen, zudem laufen seit geraumer Zeit Projekte, die für mehr Nachhaltigkeit rund um den Stadionbetrieb sorgen sollen.

Diese Projekte führten zum Erfolg: Als erstes Stadion in der Bundesliga hat die "PreZero Arena" nun das Zertifikat "Zero Waste" bekommen: "Das Projekt zeigt, dass man im Abfallmanagement viel bewegen kann. Idealerweise würden wir Abfälle gerne komplett vermeiden. Da das in einem Stadion unrealistisch ist, bedeutet Zero Waste für uns, dass wir den nicht weiterverwertbaren Abfall auf null reduzieren und alle anderen Wertstoffe bestmöglich im Kreislauf halten und ihnen so ein neues Leben geben", wird Thomas Kyriakis, Vorstandsvorsitzender bei "PreZero International", auf der Website der TSG zitiert.

"Stadion birgt großes Potenzial"

"Wir betrachten es als unsere gesellschaftliche Verantwortung. So haben wir uns schon sehr früh auf den Weg gemacht, das Thema Nachhaltigkeit in die PreZero Arena zu bringen. Das Stadion birgt hier ein sehr großes Potenzial", ergänzt Hoffenheims Geschäftsführer Denni Strich.

Mitte April bescheinigte der TÜV Süd als zertifiziertes Unternehmen dem Stadion den Zero-Waste-Status der Kategorie Bronze. Dabei soll es jedoch nicht bleiben. "Die Ideen, die Arena zum Vorbild in Sachen Nachhaltigkeit zu machen, sind vielfältig und noch längst nicht ausgeschöpft", verrät Stefan Wagner, der Nachhaltigkeitsbeauftrage der TSG Hoffenheim.