Vorbilder Coman und Pavard: FC Bayern verpflichtet Laurent aus Lyon

Die FC Bayern Frauen verstärken sich mit einer amtierenden Champions-League-Siegerin: Emelyne Laurent kommt bis 2025 von Olympique Lyon.

Die 23-jährige Außenbahnspielerin stand bei OL allerdings nicht in der ersten Reihe und war eher mit Kurzeinsätzen am erneuten Triumph des Rekordsiegers in der Königsklasse beteiligt. Beim 3:1-Sieg im Finale gegen den FC Barcelona blieb Laurent 90 Minuten auf der Bank.

"Emelyne ist eine sehr schnelle Außenbahnspielerin, die sich sowohl im offensiven als auch im defensiven Bereich zu Hause fühlt", sagt Bianca Rech, die Sportliche Leiterin des FCB. "Mit 23 Jahren bringt sie bereits Auslandserfahrung mit und freut sich auf die neuen und allen voran langfristigen Aufgaben."

Von Lyon immer wieder verliehen

Laurent stand zwar bereits seit 2017 in Lyon unter Vertrag, wurde zwischenzeitlich aber nach Guingamp, Bordeaux und zu Atletico Madrid verliehen. In München freut sie sich auf die "sehr professionelle und gleichzeitig familiäre" Atmosphäre. "Hier wird das Potenzial aus den Spielerinnen herausgeholt", zitiert der Bundesliga-Vizemeister die Französin. "Das ist ein Grund, warum ich mich für Bayern entschieden habe."

Es spreche für sich, "dass so viele französische Nationalspieler wie Kingsley Coman oder Benjamin Pavard bei Bayern spielen", sagt Laurent. "Ich will es ihnen nachmachen, mich weiterentwickeln und in der Bundesliga spielen."