Vorbild Lindberg: So tickt Tobias Reichmann

Nach längerer Vereinslosigkeit wurde Tobias Reichmann im Januar 2024 bei den Rhein-Neckar Löwen nachverpflichtet und machte mit guten Leistungen auf sich aufmerksam. Nun tritt er in die Fußstapfen eines Vorbildes.

Tobias Reichmann ist so etwas wie der Spaßvogel im deutschen Handball. Wer sich mit ihm zum Essen an den Tisch setzt, sollte Vorsicht walten lassen - man muss mit allem rechnen. "Jeder, der mich kennt, weiß, dass mein Humor sehr, sehr schwarz ist", lachte Reichmann und ergänzte: "Manch einer wird mich auch für ein bisschen bekloppt halten."

Plötzlich vertragslos

Doch auch ihm war urplötzlich nicht mehr zum Lachen zumute. Im Frühjahr 2022 stand der Europameister und dreimalige Champions-League-Sieger nach fünf Jahren in Melsungen völlig überraschend ohne einen Vertrag für die nächste Saison da. "Ich habe es auf jeden Fall unterschätzt, wie schwierig es sein kann, einen neuen Verein zu finden", so der Linkshänder gegenüber der "Bock auf Handball".

"Ich hätte nicht gedacht, dass sich die Suche so ewig hinziehen und dann so enden würde", fügte er hinzu. Nachdem sich ein Angebot aus dem In- und eines aus dem Ausland zerschlagen hatten und Reichmann sich bereits arbeitslos gemeldet hatte, warf er den Rettungsanker und wagte beim TV Emsdetten in der 3. Liga beim TV Emsdetten eine Art Neuanfang.

Traum vom geregelten Arbeitsleben

Am 30. Juni 2022 war sein Vertrag in Melsungen ausgelaufen, den neuen in Emsdetten unterzeichnete er erst am 5. Juli - ein Warnschuss für den Europameister von 2016: "Deswegen weiß ich, dass ich die kommende Zeit nutzen muss und parallel meine berufliche Zukunft auf den Weg zu bringen, wenn es in ein paar Jahren einen nahezu nahtlosen Übergang geben soll."

Nach der Sportkarriere träumt der inzwischen 36-Jährige von einem geregelten Arbeitsleben und freien Wochenenden mit viel Zeit für die Familie. "Mir schwebt eine große Spielstätte für Kinder im Indoor- und Außenbereich vor", erzählte Reichmann im Jahr 2022 "Bock auf Handball".

Doch wieder Bundesliga

Nach einer Saison in Emsdetten war der Rechtsaußen neun Monate lang vereinslos und hielt sich zuhause alleine fit. Nach der Verletzung von Patrick Groetzki wurde er im Januar 2024 bei den Rhein-Neckar Löwen nachverpflichtet und erhielt einen Vertrag bis Saisonende. Dort spielte er sich mit seinen Leistungen ins Rampenlicht und wurde zum Publikumsliebling.

Trotz starker Leistungen wurde sein Vertrag allerdings nicht verlängert. "Wir hätten Tobias sehr gerne ein Angebot unterbreitet. Er hat in seiner kurzen Zeit bei uns einen sehr guten Eindruck hinterlassen, wurde schnell zum Leistungsträger und hat die Erwartungen mehr als erfüllt. Weil wir aber auch immer die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Auge behalten müssen, ist es in der aktuellen Situation bedauerlicherweise nicht möglich, Tobias längerfristig unter Vertrag zu nehmen", erklärte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann den Hintergrund der Personalie.

Lindberg als Vorbild

Doch eigentlich möchte Reichmann noch eine ganze Weile professionellen Handball spielen. Sein Vorbild dafür ist ein ganz Großer: Der Däne Hans Lindberg. "Was Hans auch mit 41 Jahren regelmäßig noch an Topleistungen abruft, ist phänomenal. Ich hoffe, ich kann auch noch vier bis sechs weitere Jahre Handball spielen - am liebsten natürlich in der ersten Liga", schwärmte Reichmann schon 2022 in der achten Ausgabe von "Bock auf Handball".

Zwei Jahre später verlässt der 42-Jährige Hans Lindberg die Bundesliga als Rekordtorschütze und kehrt zu seinem Heimatverein Høj Ølstykke in die zweite dänische Liga zurück. Und sein Nachfolger wird Tobias Reichmann, der damit in der kommenden Saison nicht nur in der Bundesliga sondern auch zurück in der Champions League ist.

» Fix: Tobias Reichmann zu den Füchsen Berlin