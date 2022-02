Vorbild Hünemeier: "Quatscht die Mannschaft fast kaputt"

Der SC Paderborn empfängt am Samstag Dynamo Dresden. Gelingt auf neu verlegtem Rasen der dritte Heimsieg?

Grundsätzlich zeigt sich SCP-Coach Lukas Kwasniok mit der Entwicklung seines Teams zufrieden, wie er auf der virtuellen Spieltags-PK am Donnerstag wissen ließ. Man habe schon "eine andere Spielkultur entwickelt", befindet der 40-Jährige. Zufrieden war er auch mit der Leistung beim Auswärtsauftritt am Millerntor (2:2), nicht jedoch mit dem Ergebnis: "Nüchtern betrachtet" habe man beim FC St. Pauli "zwei Punkte liegen lassen“, blickte der Trainer noch einmal in den Rückspiegel.

Deshalb gelte es, daran gegen Dynamo etwas zu ändern, sprich: Drei Punkte sollen es sein gegen den Aufsteiger. Dabei zunächst nicht mithelfen wird Felix Platte, der gegebenenfalls als Joker seine Einsatzminuten bekommen werde. Helfen soll aber ein neu verlegter Rasen - und Kwasniok freute sich, dass das arg "ramponierte" Grün ausgetauscht wurde. Es sei ein "elementares Detail", denn man definiere sich schon darüber, dass wir "Fußball spielen wollen".

Kwasniok erwartet Dresden nicht defensiv

Platte also beginnt nicht, so viel verriet Kwasniok. Auch das System ließ er offen, wobei er auf die auch bei St. Pauli gezeigte Flexibilität verwies, mit der man schnell auf den Rückstand reagiert habe. Den Gegner erwarte er keineswegs tief stehend, vielmehr glaubt er "ihrem Naturell entsprechend" an eine offene Spielgestaltung der Dresdner, damit "haben sie ihre Punkte geholt".

Punkte holen - und zwar mehr als in der Hinrunde, was zumindest 24 Zähler aus den verbleibenden 13 Partien bedeuten würden -, hatte Kwasniok als Zielsetzung vorgegeben. Hierzu würde natürlich auch ein Heim-Dreier, es wäre erst der dritte bei drei Remis und schon sechs Niederlagen in dieser Saison, beitragen.

Um dies auch in die Tat umzusetzen, müsse man es halten wie Vorbild Uwe Hünemeier, der die Mannschaft "Woche für Woche fast schon kaputtquatscht", um die Wichtigkeit jedes einzelnen Spiels aufzuzeigen: Immer bereit sein, ans Maximum zu gehen.