"Vorbild für Zivilcourage": Streich erhält Julius Hirsch Ehrenpreis

Freiburgs Cheftrainer Christian Streich erhält den Julius Hirsch Ehrenpreis 2023. Die Auszeichnung wird der 58-Jährige am 13. November in Berlin persönlich entgegennehmen.

Er wird am 13. November in Berlin geehrt: Freiburgs Cheftrainer Christian Streich.

Die sportliche Erfolgsgeschichte, die Christian Streich seit dem 29. Dezember 2011 mit der Profi-Mannschaft des SC Freiburg schreibt, ist die eine Sache. Sein Verhalten in der Öffentlichkeit die andere. "Seit einem Jahrzehnt nutzt Christian Streich die Bühne des Profifußballs, um ehrlich und klar Stellung gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Diskriminierung zu beziehen und sich für Respekt und demokratische Grundwerte einzusetzen", erklärt DFB-Präsident Bernd Neuendorf in Bezug auf den einstimmigen Beschluss der Jury: "Mit seinen stets authentischen Statements ruft er nicht nur zur Zivilcourage auf, sondern ist selbst ein Vorbild dafür."

Mit dem Ehrenpreis werden in unregelmäßigen Abständen Menschen ausgezeichnet, die sich im Fußball oder am Rande des Fußballs in persönlich herausragender Weise um die Werte und Ziele des Julius Hirsch Preises verdient gemacht haben. Die Laudatio auf Streich anlässlich der feierlichen Preisverleihung in der Berliner Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom am 13. November wird der Schauspieler Matthias Brandt halten.

Streich folgt auf Hitzlsperger und die Toten Hosen

Der Jury gehörten - unter Leitung des DFB-Präsidenten - Vertreter der Familie Hirsch, die ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden, Charlotte Knobloch, die ZDF-Journalistin Dunja Hayali, DFB-Vizepräsidentin Celia Sasic sowie weitere Persönlichkeiten aus der Erinnerungskultur und des Fandialogs an. Zu den bisherigen Trägern des Julius Hirsch Ehrenpreises gehören mitunter Giovanni di Lorenzo (2009), Thomas Hitzlsperger (2011) und die Toten Hosen (2019).

Mit der Stiftung des Julius Hirsch Preises erinnert der DFB seit 2005 an den in Auschwitz ermordeten deutsch-jüdischen Fußball-Nationalspieler Julius Hirsch. Der jährlich in seinem Namen verliehene Preis geht dieses Jahr an die beiden Chemnitzer Vereine ASA-FF und Athletic Sonnenberg, den Frankfurter Traditionsverein SG Bornheim 1945 e. V. Grün-Weiss und den jüdischen Sportverband Makkabi Deutschland. Sie alle werden am 13. November in Berlin ausgezeichnet.