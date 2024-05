"Vorbild für junge Trainer": Terzics großer Respekt vor Ancelotti

Zwischen Fokussierung und Lockerheit: Borussia Dortmund benötigt im Champions-League-Finale gegen Real Madrid die richtige Balance. Trainer Edin Terzic ist zuversichtlich, sie gefunden zu haben.

Gute Laune: Edin Terzic will mit seinem Team den Henkelpott holen. UEFA via Getty Images

Aus London berichten Matthias Dersch und Patrick Kleinmann

Wochenlang hatte Edin Terzic Zeit, sich auf die Reise nach London vorzubereiten. Auf das Abschlusstraining im Wembleystadion und die Pressekonferenz am Freitag. Vor allem aber auf das große Spiel am Samstag. Auf das Champions-League-Finale. An einem ikonischen Ort. Und gegen einen ikonischen Gegner: Real Madrid. Würde er nervös sein?

Aufgeregt? Hibbelig? Der BVB-Trainer war sich nicht sicher, als er das erste Mal darüber nachdachte. Doch jetzt, an Ort und Stelle, hat er die Antwort gefunden. "Ich verspüre nicht so eine große Anspannung, wie ich es vielleicht erwartet hätte", sagt der 41-Jährige, als er auf dem Podium in den weitläufigen Katakomben des Wembleystadions sitzt. Zwei Wochen lang hat er sein Team konzentriert vorbereitet auf diese Reise, hat er versucht, Normalität vorzuleben und gleichzeitig so viele Inhalte wie nötig zu vermitteln, ohne zu "übercoachen". Geblieben ist am Vorabend des Finals ein gutes Gefühl: "Ich war sehr zufrieden mit der Vorbereitung, die wir hatten. Und das ist auch der Grund, warum wir nicht so aufgeregt sind."

Dabei hätte Terzic allen Grund dazu. Er ist erst in seiner zweiten vollen Saison als Chefcoach, hinzu kommen einige Monate als Interimstrainer des BVB in der zweiten Hälfte der Saison 2020/21. Erlebt hat er in dieser vergleichsweisen kurzen Zeit als Frontrunner der Borussia schon genug für zehn Jahre: Als Interimscoach führte er den BVB zum Pokalsieg, in seiner ersten Saison als Chefcoach fehlte ein Tor zum Meistertitel, der auf maximal dramatische Weise daher doch noch verspielt wurde. Jetzt steht er im Endspiel der Champions League. Als erst dritter Trainer des BVB nach den Ikonen Ottmar Hitzfeld (1997) und Jürgen Klopp (2013). Sollte er am Samstag triumphieren, wäre er der drittjüngste Trainer der Geschichte, dem dieses Kunststück gelingen würde. Jünger als Terzic waren nur Pep Guardiola (2009 und 2011 mit dem FC Barcelona) und José Mourinho (2004 mit dem FC Porto).

Ganz anders dagegen sein Konkurrent am Samstag: Carlo Ancelotti. 64 Jahre alt. Meister aller Klassen. Und für Terzic ein "Role Model", ein Vorbild, wie er am Freitag ohne Scheu zugibt. "Ich habe den größten Respekt für ihn", sagt der Dortmunder, als ihn ein italienischer Journalist nach dem Real-Coach fragt. "Er hat es nicht nur mit einem Team geschafft, Titel zu sammeln. Er hat es mit mehreren Teams geschafft. In verschiedenen Ländern. Und seit zwei Jahrzehnten. Die Art und Weise, wie er seine Mannschaften und Spieler führt, macht ihn zu einem Vorbild für junge Trainer."

Favoritenschreck BVB will wieder zuschlagen

Doch der Respekt vor der Leistung Ancelottis und der Größe Reals - dem "Endgegner" in diesem Wettbewerb, wie es Terzic am Freitag mit einer Videospiel-Analogie erklärt - soll nicht verhindern, ihnen am Samstag wehzutun. Die Dortmunder sind nicht als Touristen in die englische Hauptstadt gereist, sie wollen den Titel. Dass sie als Außenseiter ins Rennen gehen, hemmt sie nicht. Es befördert eher die Lust, den nächsten Großen zu ärgern. Nach der so genannten Todesgruppe mit Paris Saint-Germain, der AC Mailand und Newcastle United. Nach Atletico Madrid im Viertelfinale. Und nach PSG im Halbfinale. Als Favorit galt die Elf von Terzic nie - und doch ist sie an diesem Freitag im Wembley-Stadion und bereitet sich aufs Endspiel vor.

Würde das Duell über zehn Spiele gehen oder über 34, dann sei ein Dortmunder Erfolg unmöglich, sagt Terzic. "Aber es geht nur um dieses eine Spiel. Und darin ist alles möglich. Ob die Quoten 20:80 oder 30:70 gegen uns stehen, schert uns nicht." Terzic will mit seiner Mannschaft durch defensive Geschlossenheit, Leidenschaft und Mut Gegenwehr leisten: "Wenn wir zeigen, dass wir nicht hier sind, um ihnen beim Stemmen der Trophäe zuzuschauen, dann haben eine Chance", sagt Terzic voller Überzeugung.

Jene Überzeugung auch an die Spieler zu vermitteln, das versuchte Terzic in den vergangenen Tagen. Er führte viele Gespräche. Mit seinen Assistenten Nuri Sahin und Sven Bender, die als Spieler 2013 mit dem BVB im Champions-League-Finale standen. Mit Marco Reus und Mats Hummels, die damals ihre Teamkollegen waren und heute die letzten verbliebenen Spieler sind, die beide Finals bestreiten dürfen. Die Kunst ist, die Balance zu finden zwischen der nötigen Fokussierung und einer förderlichen Lockerheit. Denn eine Gelegenheit wie diese, davon können Reus und Hummels erzählen, kommt für einen Spieler des BVB so schnell nicht wieder.

Und für einen Trainer in der Regel ebenfalls nicht. Es sei denn, man heißt Carlo Ancelotti.