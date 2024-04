Vorbild Eulen-Wunder? BHC-Trainer Jamal Naji gibt Hoffnung nicht auf

Der Bergische HC hat nach elf Niederlagen in Folge fünf Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz in der Handball-Bundesliga. Vor dem Krisen-Duell gegen die Rhein-Neckar Löwen am heutigen Freitagabend (12. April, 20 Uhr) will BHC-Trainer Jamal Naji die Hoffnung aber nicht aufgeben. Er hofft auf ein Wunder, wie es die Eulen Ludwigshafen vor einigen Jahren geschafft haben.

Jamal Naji (links) erinnert dieser Tage an das "Wunder 2.0" der Eulen. IMAGO/Jan Huebner