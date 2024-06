Vorbild? Eishockey-Liga mit erstem DEL-Spiel im Ausland

Erstmals in der 30-jährigen Geschichte der Deutschen Eishockey Liga findet ein Ligaspiel im Ausland statt. Spiele im Ausland sind im US-Sport ein Instrument die Reichweite zu steigern, die NFL gastiert zum Beispiel in Deutschland. Auf die Spiele in Prag werden auch andere Sportarten wie der Handball mit Interesse schauen - die Situation ist mit den "Winter Hockey Games" aber eine besondere.

München und Wolfsburg treffen sich im Dezember in Prag. picture alliance / kolbert-press