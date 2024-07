Vorbereitungsstart bei Sahin: BVB bindet Top-Talent Campbell

Borussia Dortmund hat das nächste Top-Talent langfristig an sich gebunden: Wie die Westfalen am Dienstag mitteilten, unterzeichnete Cole Campbell (18) einen Profivertrag bis zum 30. Juni 2028. Bei Nuri Sahin darf der US-amerikanische U-19-Nationalspieler schon bald vorspielen.

Seinem Weg mit der Förderung von Top-Talenten bleibt Borussia Dortmund treu. Wie der Champions-League-Finalist am Dienstag mitteilte, wurde der US-amerikanische U-19-Nationalspieler Cole Campbell mit einem Profivertrag bis zum 30. Juni 2028 ausgestattet. Ende März 2024 hatten die Westfalen bereits den erst 18-jährigen Kjell Wätjen von einem Profivertrag in Dortmund überzeugen können.

Dessen Weg könnte durchaus als vorbildhaft für Campbell beschrieben werden. Der Mittelfeld-Antreiber kam in der vergangenen Saison zu seinen ersten beiden Bundesliga-Einsätzen, speziell beim 5:1 gegen Augsburg begeisterte Wätjen (ein Assist, kicker-Note 2) - auch seinen Kapitän Marco Reus. Bei sechs der sieben Dortmunder K.-o.-Spiele in der vergangenen Königsklassen-Saison stand Wätjen, der nicht eingesetzt wurde, im Kader.

Solche Duftmarken will bald auch Campbell setzen. Die Chance sich zu zeigen, bekommt er. "Cole ist ein Unterschiedsspieler in unserer U 19", sagt BVB-Geschäftsführer Sport Lars Ricken: "Sein Tempo, sein Dribbling, sein Abschluss und seine Mentalität sind Qualitäten, die ihn besonders machen. Wir wollen seine Entwicklung weiter fördern, ihn an die Profimannschaft heranführen und in der Vorbereitung bei den Profis starten lassen."

Kehl: "Wir sehen jede Menge Potenzial in ihm"

Nuri Sahin also nimmt Campbell bereits in diesem Sommer unter die Lupe. "Cole ist ein sehr junger und extrem spannender Spieler, der im vergangenen Jahr bei uns einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat", betont Sportdirektor Sebastian Kehl: "Wir sehen jede Menge Potenzial in ihm und freuen uns, dass wir auch die nächsten Schritte gemeinsam gehen werden."

Campbell, der neben der US-amerikanischen auch die isländische Staatsbürgerschaft besitzt, war im Juli 2022 aus Island zum BVB gewechselt. Seitdem erzielte er für die U 17 und die U 19 der Westfalen in 52 Spielen 18 Tore und gab 19 Assists.

"Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen, als ich zum BVB gewechselt bin", erklärt Campbell rückblickend: "Jetzt lebe ich diesen Traum und arbeite seit dem ersten Tag daran, mich immer weiter zu verbessern. Ich freue mich sehr und werde weiter hart dafür arbeiten, um bei Borussia Dortmund erfolgreich zu sein."