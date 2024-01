Vorbereitung des ZFC Meuselwitz: "Optimal ist anders"

Am Sonntag startet der ZFC Meuselwitz ins Pflichtspieljahr. Hinter den Thüringern liegt eine Vorbereitung mit einigen Schwierigkeiten. Eine Lehre daraus: Es könnte sich in Sachen Zugängen noch etwas tun.

Schwierig und kurz war die Winterpause für alle Regionalligisten. Auch der aktuelle Nordost-Zwölfte ZFC Meuselwitz durchlebte eine von permanenter Improvisation geprägte Rückrunden-Vorbereitung. Ob die Schützlinge von Trainer Georg-Martin Leopold nach der durchaus zufriedenstellenden ersten Halbserie nun für die Rückrunde und das Sonntagsmatch gegen das Topteam des BFC Dynamo (Anstoß 13:30 Uhr) hinreichend gerüstet sind, muss man nach dem jüngsten 4:6 gegen die Reserve des 1. FC Magdeburg am vergangenen Samstag zumindest in Frage stellen. Der Oberliga-Zweite der Nordost-Staffel Süd wirbelte die ZFC-Abwehr mitunter beängstigend durcheinander, wie auch am Endstand unschwer abzulesen ist. "Es hätte auch 10:10 ausgehen können, beide Trainer haben sicherlich einiges zu analysieren", bekannte Leopold. Der Coach war dennoch froh, mal "wieder 17 Feldspieler zur Verfügung" gehabt zu haben.

Seit Beginn der Vorbereitungsphase am 4. Januar hatte er durch Erkrankungen und Verletzungen ständig maximal zwei Drittel seiner Schützlinge im Training. Hinzu kamen wetterbedingte Absagen der vorgesehenen Testspiele und natürlich auch schwierige Trainingsbedingungen. Unter anderem wich man sogar in die Leipziger Soccerworld, einer großen Kunstrasenhalle, aus. "Optimal ist anders", meinte Leopold.

Klatsche gegen Erzgebirge Aue

Zunächst hatten die Zipsendorfer bei Drittligist Erzgebirge Aue eine 0:6-Klatsche erlitten. Das Match bei Liga-Konkurrent FC Eilenburg fiel aus, das gegen Oberliga-Spitzenreiter VFC Plauen musste verschoben werden und endete trotz Chancenvorteilen für die Meuselwitzer nur 1:1. Es folgte das kurzfristig anberaumte und eben ernüchternde Match auf heimischem Kunstrasen gegen die Zweite des FCM. "Einige Spieler haben ihre Chance genutzt, andere weniger", urteilte Leopold, der bei Halbzeit neun Akteure ausgetauscht hatte.

Am Mittwochabend steht noch ein Test auf Rasen bei Oberligist VfB Auerbach an. Eventuell wollen die Meuselwitzer bis Mittwoch noch das Transferfenster für ein, zwei Verstärkungen nutzen, was ursprünglich nicht vorgesehen war. Da aber gerade die letzten Wochen zeigten, dass der Meuselwitzer Kader vielleicht doch etwas zu schütter besetzt ist, setzte bei den Verantwortlichen wohl ein Umdenken ein. Die im Blick befindlichen Probespieler überzeugten bislang aber kaum, was der Coach mit der oft genutzten Aussage kommentierte "Zugänge machen nur Sinn, wenn sie dem Team weiterhelfen". Eines war dem ZFC-Trainer schon zuvor klar: "Wir müssen gegen den BFC eine bessere Balance zwischen Defensive und Offensive finden."