Vorbereitung auf die Drittliga-Saison: Wiesbaden reist nach Südafrika

In der Sommervorbereitung wird der SV Wehen Wiesbaden erstmals nach Südafrika reisen. Neben einem Trainingslager und zwei Testspielen ist die Unterstützung zahlreicher sozialer Projekte geplant.

Wenige Wochen nach dem Abstieg in die 3. Liga in der Relegation gegen Jahn Regensburg beginnt für den SV Wehen Wiesbaden schon wieder die Vorbereitung auf die neue Saison. Dabei gehen die Hessen neue Wege: Wie der Verein am Montag bekannt gab, wird sich die Mannschaft vom 29. Juni bis zum 9. Juli in Südafrika auf die kommende Spielzeit vorbereiten und ihr Quartier in Stellenbosch, wenige Kilometer entfernt von Kapstadt beziehen.

Auch eine größere Delegation der Wiesbadener wird mit an Bord sein und vor Ort als Botschafter der DFL, die das Vorhaben unterstützt, für den deutschen Fußball werben. "Wir freuen uns sehr, dass wir dank der Unterstützung der DFL diese Reise antreten können”, wird Nico Schäfer, Vorsitzender der Geschäftsführung, zitiert. "Wir wollen sowohl die Internationalisierung des SVWW vorantreiben als auch neue Partnerschaften mit Klubs, Schulen und Unternehmen aufbauen sowie dabei ein würdiger Botschafter für den deutschen Fußball sein."

Zwei Testspiele und einige soziale Projekte

Neben der klassischen Saisonvorbereitung bestehend aus Trainingseinheiten und Testspielen gegen die lokalen Erstligisten Cape Town City FC (4. Juli, 19.30 Uhr) und Stellenbosch FC (7. Juli, 15 Uhr) plant der SVWW auch die Unterstützung diverser sozialer Projekte.

Unter anderem steht eine Trainingseinheit mit den Magic Ladies auf dem Programm, ein Team, das sich die Förderung des Frauenfußballs in Südafrika auf die Fahnen geschrieben hat und Spielerinnen zudem mit Hochschul-Stipendien unterstützt. Eine weitere Einheit soll zudem im Rahmen des "Football Fun Day" des gemeinnützigen Vereins Global United FC in einem Township stattfinden.

Weiterhin ist eine Veranstaltung mit "Amandla" geplant. Die Organisation, die schon länger mit der DFL kooperiert, sorgt mit sogenannten "Safe-Hubs" für sichere Begegnungsräume und Bildung für Kinder aus sozialen Brennpunkten. Neben einem Trainingsangebot sollen betroffene Kinder auch eine Einladung zu einem der beiden Testspiele der Wiesbadener erhalten.

CO2-Emmissionen sollen kompensiert werden

Auch mit Hauptsponsor BRITA findet in Südafrika ein gemeinsames Event statt. Bereits in den letzten Jahren hatten der SVWW, das Unternehmen für Trinkwasserfilter sowie der Charity Partner Plan International gemeinsam Projekte wie "Kinder vor der Klimakrise schützen" in Malawi oder "Sauberes Wasser für Ghana" unterstützt. In dieses Engagement reiht sich nun ein Besuch des "Community Water Project" in Südafrika ein, das sich um die Wasserversorgung sozial benachteiligter Familien in den Townships kümmert.

Abschließend betont der Verein, alle durch die Reise nach Südafrika entstehenden Emissionen durch eine Spende an die Organisation "atmosfair", die zahlreiche Klimaschutzprojekte unterstützt, kompensieren zu wollen. Damit wolle der Verein seiner ökologischen Verantwortung nachkommen.