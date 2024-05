Vorbei an Medvedev: Rom-Sieger Zverev klettert auf Platz vier

Alexander Zverev verbessert sich nach seinem Triumph von Rom in der Weltrangliste. Das hat auch auf die French Open Auswirkungen.

Sieger auf Sand in Rom: Alexander Zverev. picture alliance / NurPhoto

Für Alexander Zverev hat sein Titelgewinn beim Masters-1000-Turnier in Rom auch Auswirkungen auf die Weltrangliste und die Ausgangslage bei den French Open. Der Olympiasieger verbesserte sich durch den Finalsieg über den Chilenen Nicolas Jarry (6:4, 7:5) auf den vierten Platz und zieht damit am Russen Daniil Medvedev vorbei, wie aus dem ATP-Ranking vom Montag hervorgeht. Zverev steht bei dem Ranking über den Zeitraum von einem Jahr nun bei 6345 Punkten, Medvedev hat 6295 Zähler.

Zverevs Finalgegner von Rom kletterte in der Rangliste um acht Plätze auf 16. Zweitbester Deutscher ist Jan-Lennard Struff, der sich von 41 auf 39 vorschieben konnte, während Dominik Koepfer um 15 Stufen auf 67 abrutschte.

Hamburger entgeht zunächst Djokovic - Swiatek souverän

Für den 27 Jahre alten Zverev kommt der Sprung auf Platz vier genau zur richtigen Zeit. Für die am Sonntag beginnenden French Open entgeht der Deutsche damit den Topfavoriten Novak Djokovic (Serbien), Jannik Sinner (Italien) sowie Carlos Alcaraz (Spanien) mindestens bis zum Halbfinale. Wäre Zverev auf Rang fünf geblieben, hätte ihm schon im Viertelfinale ein Duell mit einem dieser drei Profis gedroht.

Die Auslosung für das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison, in das Djokovic als Titelverteidiger geht, steigt am Donnerstag. In der Jahreswertung 2024 hat nur Australian-Open-Sieger Sinner mehr Punkte gesammelt als Zverev.

Bei den Frauen führt weiterhin die Polin Iga Swiatek mit deutlichem Vorsprung vor Aryna Sabalenka aus Belarus. Beste Deutsche im WTA-Ranking vom Montag ist Tatjana Maria auf Rang 64.