Vor Wiedersehen mit Rostock: Schmidt ist immer noch "angekotzt"

Nur eine Woche nach dem Erstrunden-Duell im Pokal treffen der 1. FC Heidenheim und Hansa Rostock erneut aufeinander. Vor dem Wiedersehen kam FCH-Trainer Frank Schmidt nochmal auf die Pokal-Niederlage zu sprechen.

Aus einem unterhaltsamen Spiel war Hansa in Rostock vor einer Woche als Sieger hervorgegangen. Heidenheim hatte die Begegnung an der Ostsee in der Verlängerung 2:3 verloren und war damit wie schon im Vorjahr (0:1 in Wiesbaden) in der 1. Pokalrunde gescheitert - sehr zum Frust von Heidenheims Coach Schmidt. "Wir sind im Pokal ausgeschieden, was mich ganz ehrlich immer noch ankotzt", wird der 47-Jährige auf der Klubwebsite zitiert.

Gleich mehrere Gründe hat Schmidt für die Pleite ausgemacht: Das Rostocker 1:1 hätte wegen eines Foulspiels an Jonas Föhrenbach nicht zählen dürfen, vor Ablauf der regulären Spielzeit und nach dem 2:2 in der Verlängerung sei es seinem Team dann nicht gelungen, aus dominanten Phasen heraus den Siegtreffer zu erzielen, bemängelt der FCH-Trainer. Aus dem gesammelten Frust soll nun Entschlossenheit werden - oder wie es Schmidt etwas bemüht formuliert: "Jetzt müssen wir diesen Schaum vor dem Mund so umwandeln, dass wir zu Hause die drei Punkte holen."

Vor dem erneuten Aufeinandertreffen, diesmal auf dem Heidenheimer Schlossberg, haben die Schwaben das Pokalspiel dafür genau analysiert und ihre Schlüsse gezogen. "Was mir nicht gefallen hat, dass wir viele lange und zweite Bälle, vor allem im zentralen Mittelfeld, nicht erobert haben. Somit konnten wir auch nicht zu Konterchancen kommen", benennt Schmidt einen Schwachpunkt. Zudem müsse das Flügelspiel besser ausgespielt und der Gegner verstärkt unter Druck gesetzt werden. "Auf der anderen Seite musst du natürlich aufpassen, dass du eine gute Konterabsicherung hast. Das Kontern ist die Stärke von Rostock, vor allem ihr schnelles Spiel über zweite Bälle nach vorne", warnt er. Der Schlüssel sei "Cleverness in ein paar Situationen", so Schmidt weiter. "Dann kommen wir zu noch mehr klaren Chancen und können dann eben auch die Tore machen."

Keine weiteren Ausfälle

Für die Chance zur Wiedergutmachung stehen den in die Liga mit vier Punkten gestarteten Heidenheimern nur zwei Akteure nicht zur Verfügung: Der von Wolfsburg ausgeliehene Tim Siersleben fällt noch zwei bis drei Wochen aus (Pfeiffersches Drüsenfieber). Gianni Mollo befindet sich außerdem noch in der Reha nach seinem Kreuzbandriss.