Vor wegweisendem Spiel gegen Deutschland: Abutovics Versprechen

Serbien ist mit einem durchaus überzeugenden Sieg gegen Algerien in die WM gestartet - nun aber steht das vielleicht richtungsweisende Duell gegen Deutschland an. Der Respekt vor dem DHB-Team ist groß, aber auch der Glaube an sich selbst.

Er weiß um die Stärke der deutschen Handballer: Ilija Abutovic. IMAGO/PanoramiC