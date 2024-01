Vor Vertragsauflösung: Neppe und der FC Bayern trennen sich

Marco Neppe und der FC Bayern werden künftig getrennte Wege gehen, der Vertrag soll aufgelöst werden.

Wie der kicker bereits vor dem Jahreswechsel angekündigt hatte, werden sich die Wege von Marco Neppe und Bayern München trennen. So berichten auch "Bild" und "Sky".

Der 37-Jährige, der im Dezember 2021 zum Technischen Direktor bei den Münchnern aufgestiegen war und mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet wurde, wird spätestens gehen, wenn Max Eberl seine Arbeit beim Rekordmeister aufnehmen wird.

Der Kontrakt von Neppe soll aufgelöst werden. Neppe war bereits zum Ende des Sommer-Transferfensters nicht mehr in alle Überlegungen mit einbezogen. Außerdem wurde kritisch betrachtet, dass während des Kane-Pokers Informationen nach außen gedrungen waren.

Auch in der Winter-Transferperiode ist Neppe nicht mehr in alle Details involviert - und mit der Ankunft von Christoph Freund als neuer Sportdirektor büßt er weiter deutlich an Einfluss ein.