Vor Union-Spiel gegen Malmö: Berliner Polizei nimmt sieben Fans fest

In der Nacht vor dem Europa-League-Spiel zwischen Union Berlin und Malmö FF hat die Berliner Polizei sieben Fußballfans festgenommen.

Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag mitteilte, versammelten sich etwa 60 Fans - die meisten davon Union-Anhänger - im Stadtteil Lichtenberg auf einem Parkplatz. Einige von ihnen gehörten demnach der gewaltbereiten Szene an. Die Gruppe wurde polizeilich überprüft, da die Planung einer illegalen Aktion nicht ausgeschlossen werden konnte.

Sieben Personen wurden festgenommen und kamen in eine Gefangenensammelstelle. Zuerst hatte die "Berliner Zeitung" darüber berichtet. Fans von Gegner Malmö FF, der eine Fanfreundschaft mit Unions Stadtrivale Hertha BSC unterhält, sollen ersten Erkenntnissen zufolge nicht unter den überprüften Personen und auch nicht in der Nähe gewesen sein.

Beim Hinspiel am vergangenen Donnerstag hatten Ausschreitungen in Malmö für eine 25-minütige Spielunterbrechung gesorgt. Union hatte daraufhin erklärt, für die Partie in Berlin am Abend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen vorzunehmen.