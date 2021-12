Vor Topspiel: Flensburg verlängert mit Mensing

Der deutsche Vizemeister SG Flensburg-Handewitt hat den Vertrag mit Rückraumspieler Aaron Mensing (24) vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2024 verlängert.

Das gaben die Norddeutschen unmittelbar vor dem Topspiel gegen Tabellenführer SC Magdeburg am Sonntag bekannt. Mensing, der im Aufgebot Dänemarks für die EM (13. bis 30. Januar 2022) in Ungarn und der Slowakei steht, war im Sommer von TTH Holstebro zurück zu seinem Jugendklub gewechselt und hatte als Ersatz des Langzeitverletzten Lasse Möller überzeugt.

"Aaron hat sich bei uns in kürzester Zeit als eine wichtige Stütze etabliert", wird SG-Cheftrainer Maik Machulla zitiert: "Er macht das großartig und überzeugt mit seinen Qualitäten, daher war für uns sehr schnell klar, dass wir auch in Zukunft weiterhin mit Aaron zusammenarbeiten möchten."

Mit Explosivität und Wurfstärke weiß Mensing an der Förde zu gefallen. "Ich fühle mich sehr wohl hier in Flensburg und bin absolut angekommen", gesteht Mensing: "Tagtäglich mit dieser hochkarätigen Mannschaft zu arbeiten und mich so stetig weiterzuentwickeln, macht mir sehr viel Spaß. Daher musste ich nicht lange überlegen, noch ein weiteres Jahr dranzuhängen. Ich freue mich auf viele tolle Spiele in der Hölle-Nord."