Vor Topspiel bei Newcastle: Klopp mit klarem "Nein" bezüglich Salah-Gerüchten

Mohamed Salah (31) soll laut Medienberichten das Interesse in Saudi-Arabien geweckt haben. Liverpools Trainer Jürgen Klopp schloss einen Wechsel des Ägypters aus.

Trotz eines frühen Rückstands und der Roten Karte für Alexis MacAllister, die nach Liverpools Einspruch letztlich doch keine Sperre nach sich zieht, überzeugten die Reds am vergangenen Spieltag und fuhren einen 3:1-Heimerfolg über Bournemouth ein. Auf vier Punkte aus zwei Spielen (1:1 bei Chelsea) lässt sich aufbauen, am Sonntag steht für Liverpool jedoch eine erwartbar schwere Auswärtspartie beim Vorjahresvierten Newcastle auf dem Programm (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

"Es gibt kein Angebot" für Salah

Vor dem Duell mit den Magpies, die unter deren Coach Eddie Howe aus Jürgen Klopps Sicht "eine tolle Entwicklung" genommen haben und "völlig verdient" in die Champions League eingezogen sind, beschäftigte die Medienvertreter bei der Pressekonferenz am Freitagvormittag vor allem eine Frage: Was ist dran an den Gerüchten um Mohamed Salah und das saudi-arabische Al-Ittihad? "Nichts" gebe es, so der deutsche Trainer, "über das gesprochen werden müsste. Es gibt kein Angebot, Mo Salah ist ein Liverpool-Spieler." Sollte allerdings doch eine Anfrage für den 31-jährigen Ägypter eintrudeln, der laut Klopp weiterhin zu "100 Prozent" engagiert ist, "wäre die Antwort: Nein."

Saudi-Arabien für Klopp das "nächste Level"

In Verbindung mit den Spekulationen rund um den afrikanischen Top-Torjäger der Premier-League-Historie bekräftigte der 56-jährige Chefcoach derweil noch einmal seine Auffassung der aktuellen Transferoffensive aus dem Wüstenstaat. "Das ist nicht vertrauenswürdig, nicht cool für uns, aber so ist es", startete Klopp, der in jenem Zusammenhang auch die Bundesliga als Beispiel heranzog: "Wenn wir einen Spieler von Wigan Athletic wollen, dann gehen wir da hin, sie sagen uns den Preis und wir zahlen ihn vermutlich - das hängt natürlich noch von anderen großen Klubs ab. In der Bundesliga ist es auch so: Wenn Bayern oder Dortmund kommen, können Bielefeld oder Mainz nicht wirklich darauf reagieren."

Um das nun existierende "nächste Level", welches die Teams aus Saudi-Arabien geschaffen haben, zumindest etwas fairer zu gestalten, plädierte Liverpools Trainer zum wiederholten Male für eine Angleichung der Transferfenster. "Ich bin mir sicher, die FIFA könnte das im Handumdrehen tun. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das wollen, aber sie könnten es."

Während es Mannschaften aus den europäischen Topligen nämlich nur noch bis einschließlich 1. September möglich ist, Spieler von anderen Klubs abzuwerben, schließt das Transferfenster der Saudi Professional League erst rund drei Wochen später am 20. September. Teams aus Europa können somit auf weitere voraussichtliche Abgänge gen Saudi-Arabien nicht reagieren.