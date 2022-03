Vor Start der Abstiegsrunde: Trainer Carsten Weber tritt bei Türk Gücü Friedberg zurück

Türk Gücü Friedberg muss sich kurz vor Start der Abstiegsrunde in der Hessenliga auf die Suche nach einem neuen Trainer begeben. Carsten Weber trat am Mittwochabend von seinem Amt zurück.

Noch vor dem Kreispokalspiel am Mittwochabend gab Trainer Carsten Weber sein sofortiges Aus bei Türk Gücü Friedberg bekannt. Weber stand seit 2019 an der Seitenlinie des Hessenligisten, mit dem er unter anderem im vergangenen November einen der größten Triumphe der Vereinsgeschichte feierte, als er und sein Team Drittligist SV Wehen Wiesbaden mit 1:0 aus dem Landespokal kegelten. "Es ist eine Entscheidung, die mir sehr, sehr schwer gefallen ist, weil ich weiß, wie sehr mir die Arbeit im Verein und mit der Mannschaft fehlen wird", zitiert der Verein seinen Trainer auf Facebook. "In der aktuellen Lage hatte ich das Gefühl, dass die Mannschaft einen Reset benötigt, neue Impulse, neue Ideen, neuen Glauben an die eigenen Stärken, um im Abstiegskampf bestehen zu können. Mit meinem Rücktritt hoffe ich, diesen Neustart entscheidend unterstützen zu können", so Weber, dessen größter Wunsch es sei, dass die Mannschaft in den kommenden Wochen zu ihrer alten Stärke zurückfindet und sich für die harte Arbeit der vergangenen Wochen und Monate mit dem Klassenerhalt belohnt.

Türk Gücü startet als Tabellenachter in die Abstiegsrunde. Sechs der zwölf Mannschaften werden absteigen. Erster Gegner ist am kommenden Samstag der Tabellenvorletzte SV Steinbach 1920. Wer dann an der Seitenlinie in Friedberg stehen wird, ist noch nicht bekannt.