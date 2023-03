Vor seinem 200. VfL-Spiel: Gerhardt plötzlich Topscorer

Yannick Gerhardt ist ein Mentalitätsspieler, ein Teamplayer, wie ihn eigentlich jede Mannschaft benötigt. Ein Fußballer, der in der Vergangenheit selten im Mittelpunkt stand, sich nicht wichtiger nimmt, als er ist. In dieser Saison ist für ihn jedoch vieles anders, der 28-Jährige ist Schlüsselspieler und Torjäger unter Wolfsburgs Trainer Niko Kovac.

Mittlerweile ist Yannick Gerhardt schon in seiner siebten Saison in Wolfsburg, sportlich gesehen ist aus dem "kölschen Jung", der seine Jugend beim FC verbrachte, längst ein Niedersachse geworden. Sechs Spielzeiten mit Höhen und Tiefen beim VfL, in der aktuellen Saison ist es aber so wichtig wie noch nie zuvor. "Er läuft in der Bundesliga unter dem Radar", hat Niko Kovac vor einiger Zeit mal gesagt, womit er auch seine Trainer-Vorgänger in Wolfsburg gemeint haben könnte.

Denn nicht immer hatte Gerhardt in den vergangenen Jahren diesen Status innerhalb der Mannschaft und dieses Vertrauen des Chefs. Kovac setzt auf den Mann mit der Nummer 31, der sich für keinen Meter zu schade ist. "Er ist ein sehr intelligenter Fußballer", sagt der Coach, "ein absoluter Teamspieler." Und, das ist die größte Überraschung, mittlerweile sogar Wolfsburgs alleiniger Toptorschütze und gemeinsam mit Patrick Wimmer auch Topscorer.

Sechs Tore und zwei Vorlagen sind seit Sonntag gegen Eintracht Frankfurt, als er das 1:0 durch Omar Marmoush vorbereitete und zum 2:2-Endstand einköpfte, notiert für den 28-Jährigen, der sich in den vergangenen Jahren mehr über Laufkilometer denn Scorerpunkte definierte. Sechs Treffer in einer Spielzeit, "das hatte ich nicht einmal in der A-Jugend, das ist schon was Besonderes", betont Gerhardt.

Gerhardt: "Je älter man wird, desto erfahrener wird man"

In der Tat: Zuvor kam er in der Bundesliga nie über zwei Saisontore hinaus - insgesamt waren es zwischen 2014/15 und 2021/22 nur elf Treffer in 193 Einsätzen. Ist der flexible Mittelfeldmann, der 2016 unter Joachim Löw sein einziges A-Länderspiel (0:0 in Italien) absolvierte und 2017 U-21-Europameister wurde, so gut wie nie? "Ich denke schon, dass ich mich körperlich und mental in einer sehr guten Verfassung befinde", sagt Gerhardt. "Je älter man wird, desto erfahrener wird man. Ich genieße das momentan und hoffe, dass es so weitergeht."

Das nächste Match am Sonntag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Union Berlin wird jedenfalls ein besonderes: Gerhardt steht vor seinem 200. Pflichtspiel für Wolfsburg. Zum Vergleich: Für seinen Ausbildungsverein 1. FC Köln absolvierte er bis 2016 lediglich 78 Pflichteinsätze. In Wolfsburg gehört der in Würselen bei Aachen geborene Fußballer längst zum Inventar. Und ist für den VfL so wertvoll wie noch nie zuvor.