Vor Sancho und Havertz: Wirtz liefert am schnellsten

Beim Spektakel in der Bay-Arena war er einer der Protagonisten. So trug Florian Wirtz mit einem Treffer und einem Assist entscheidend zu dem Fußballfest bei. Zudem stellte er auch zwei neue Bestmarken auf.

Es waren Szenen für Genießer. Momente höchster fußballerischer Kunst. Und der erneute Beleg, über welches Talent Florian Wirtz einfach verfügt. Der 18-Jährige, der immer noch für Bayers Nachwuchs stürmen könnte, demonstrierte beim 3:4 gegen den BVB in der ersten Hälfte seine Extraklasse.

Dies tat der Filigrantechniker nicht nur, aber doch besonders bei den ersten beiden Treffern der Werkself. Den ersten von insgesamt drei Leverkusener Führungstreffer erzielte der Teenie mit der ihn auszeichneten Abgeklärtheit vor dem Tor, als er den Ball mit der Pieke unhaltbar für BVB-Keeper Gregor Kobel flach ins rechte Eck platzierte.

Es war das achte Bundesligator für Wirtz, der so mit 18 Jahren und 131 Tagen der jüngste Akteur ist, der im deutschen Oberhaus so oft vollstreckt hat. Zuvor hatte diese Bestmarke der frühere Dortmunder Jadon Sancho (heute Manchester United) inne, der bei seinem achten Torerfolg in der Bundesliga 18 Jahre und 321 Tage jung war.

Havertz war genau einen Tag älter als Wirtz

Und auch das Leverkusener 2:1, bei dem Wirtz mit einem feinen Pass auf Patrik Schick ebenfalls maßgeblich beteiligt war, bedeutet eine neue Bestmarke im deutschen Fußball. Diese schnappte sich Wirtz allerdings auf den letzten Drücker. Bislang war nämlich sein früherer Teamkollege Kai Havertz (heute FC Chelsea) als der jüngste Spieler notiert, der in der Bundesliga neun Assists zustande brachte. Havertz war genau einen Tag älter als Wirtz, also 18 Jahre und 132 Tage jung, als ihm dies gelang.

Kein Rekord scheint vor dem frisch gebackenen Nationalspieler sicher. Doch Wirtz, der mit 17 Jahren und 34 Tagen am 6. Juni 2020 beim 2:4 gegen Bayern München auch zwischenzeitlich als jüngster Bundesligatorschütze firmierte, hat stärkste Konkurrenz bei der Jagd nach Bestmarken: So hat er seinen Rekord als jüngster Torschütze bereits vor geraumer Zeit an Dortmunds Youssoufa Moukoko (16) verloren. Und Münchens Jamal Musiala sitzt ihm aktuell im Nacken. Dieser erzielte beim 4:1-Sieg in Leipzig ebenfalls seinen achten Ligatreffer, ist mit 18 Jahren und 197 Tagen im Vergleich zu Wirtz aber schon ein "alter" Hase. Doch der Vorsprung von Bayers Toptalent beträgt nur 66 Tage.