Vor Rückspiel in Dortmund: PSV-Fan verletzt im Krankenhaus

Der Dortmunder Einzug ins Champions-League-Viertelfinale (2:0) ist von einem Fan-Vorfall überschattet worden. Ein Anhänger der PSV Eindhoven wurde verletzt.

Vorfreude aufs Achtelfinal-Rückspiel in Dortmund: Ein Anhänger der PSV Eindhoven wurde schwer verletzt. IMAGO/ANP

Im Vorfeld des Champions-League-Achtelfinalrückspiels zwischen Borussia Dortmund und der PSV Eindhoven (2:0) ist es zu einem Vorfall vor dem Signal-Iduna-Park gekommen. Ein Fan der niederländischen Mannschaft ist dabei ersten Berichten zufolge lebensgefährlich verletzt worden.

Der 36-Jährige habe einen Schlag gegen den Kopf erhalten und sei dann bewusstlos zu Boden gestürzt, das teilte die örtliche Polizei am späten Mittwochabend mit. An der Auseinandersetzung, so die Polizei weiter, seien zwei Personen beteiligt gewesen. Der genaue Tathergang blieb zunächst unklar. Der verletzte Mann sei daraufhin ins Krankenhaus gebracht worden - und die Polizei hat sofort Ermittlungen eingeleitet.

Die Bild hatte zunächst darüber berichtet.

Nach dem Bericht der Zeitung sollen bei diesem Vorfall zwei Fangruppen gegen 19.50 Uhr auf dem Weg zum Stadion zwischen Innenstadt und dem Signal-Iduna-Park aneinandergeraten sein.

Keine Lebensgefahr mehr

Inzwischen berichtet die Bild, dass der Anhänger der PSV Eindhoven nicht mehr in Lebensgefahr schwebe. Im Detail heißt es dort: "Erst waren die Beamten davon ausgegangen, dass der Verletzte in Lebensgefahr schwebe. Später gab es im Krankenhaus Entwarnung." Eine Polizeisprecherin hatte sich noch gegenüber der Bild geäußert: "Bislang gehen wir davon aus, dass keine Waffe wie zum Beispiel ein Messer eingesetzt wurde. Es kam mutmaßlich durch körperliche Gewalt zu den schwerwiegenden Folgen. Aktuell prüfen wir, ob eine Mordkommission eingesetzt wird."