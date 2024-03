Vor Rekordkulisse: Zinsberger und Co. gewinnen Nordlondon-Derby

Manuela Zinsberger und der FC Arsenal feierten einen 1:0-Sieg über Tottenham. Erfreulich: Erstmals in der Geschichte der Frauensektion wurden zwei Heimpartien in Folge vor ausverkauftem Haus im Emirates Stadium durchgeführt.

Manuela Zinsberger hat am Sonntag über einen besonderen Sieg in der englischen Women's Super League jubeln dürfen. Die Niederösterreicherin hütete beim 1:0-Sieg von Arsenal gegen Tottenham im Nord-London-Derby das Gehäuse. Erstmals in der Geschichte der Frauensektion wurden zwei Heimpartien in Folge vor ausverkauftem Haus im Emirates Stadium durchgeführt. Diesmal waren 60.050 Fans dabei, auch beim 3:1 gegen Manchester United am 17. Februar waren alle Plätze belegt.

Damals hatte Zinsberger nur die Reservistenrolle gehabt, diesmal fungierte sie wieder als Nummer eins. Arsenal blieb dank eines Treffers von Alessia Russo (49.) im Titelrennen, der Dritte liegt nach 15 von 22 Runden nur drei Punkte hinter Leader Chelsea und Verfolger Manchester City zurück.