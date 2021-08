Vor Premiere: Deschamps nominiert starken Diaby

Er war in den ersten beiden Ligaspielen Bayers Bester. Und die guten Leistungen von Moussa Diaby zahlen sich nun auch für den Franzosen persönlich aus: Er wurde für Frankreichs A-Nationalelf nominiert.

Moussa Diaby begeistert derzeit in Leverkusen und darf sich über eine Nominierung für Frankreich freuen. AFP via Getty Images

Sein Auftritt beim 4:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach war begeisternd. Moussa Diaby entzückte jeden Fußballfreund mit seinen Dribblings und unwiderstehlichen Antritten sowie zwei Sorerpunkten.

Nach seiner guten Leistung zum Auftakt beim 1:1 bei Union Berlin, als er ebenfalls traf, war es das nächste Ausrufezeichen des Flügelstürmers, der in der vergangenen Saison zwar immer wieder seine Klasse aufblitzen ließ, aber nicht so konstant und taktisch diszipliniert in der Defensive arbeitete.

Aktuell präsentiert sich der 22-Jährige in Topform und steht Anfang September vor seinem Debüt in der französischen A-Nationalmannschaft. Für diese hat Nationaltrainer Didier Deschamps den U-21-Nationalspieler und Olympia-Teilnehmer frisch nominiert.

Wegen seiner Vielseitigkeit: Stand jetzt bleibt Retsos bei Bayer

Für Diaby steht also eine Premiere bevor, für Panagiotis Retsos ein Comeback. Der 23-jährige Abwehrspieler wurde erstmals nach seiner langen Leidenszeit mit Verletzungen und unglücklichen Leihen zum FC Sheffield und der AS St. Etienne wieder für das griechische A-Team berufen.

Für dieses war der Innenverteidiger, der bei Bedarf auch außen in der Viererkette spielen kann, zuletzt am 23. März 2018 am Ball, als er bei der 0:1-Niederlage gegen die Schweiz sein bislang letztes von bislang fünf Länderspielen für den Europameister von 2004 absolvierte.

Nach jetzigem Stand dürfte Retsos, dessen Vertrag im Sommer 2022 ausläuft, Bayer 04 in diesem Transferfenster nicht mehr verlassen. In Leverkusen ist er nach der Verpflichtung von Piero Hincapie (19) zwar nur noch als Innenverteidiger Nummer 5 gelistet. Doch aufgrund seiner Vielseitigkeit wird der Klub den Rechtsfuß wohl behalten.

Retsos soll als Backup dienen, um bei einem Engpass auf der rechten Abwehrseite flexibel reagieren zu können. Dort fällt Timothy Fosu-Mensah mit einem Kreuzbandriss noch bis November aus. Mitchell Weiser, seit einem Jahr mehr oder weniger außen vor, forciert einen sofortigen Wechsel.

So steht Trainer Gerardo Seoane bald womöglich keine gelernte Alternative mehr zur derzeitigen Stammkraft Jeremie Frimpong zur Verfügung. Im Fall der Fälle könnte dann Retsos rechts aushelfen oder stünde als Backup im Abwehrzentrum bereit, falls Jonathan Tah oder Odilon Kossounou vor dort nach rechts rücken müssten.