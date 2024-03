Vor Osterwochenende: Herbe Schlappe für HC Oppenweiler/Backnang bei Wölfen Würzburg

Der HC Oppenweiler/Backnang hat im Aufstiegsrennen in der 3. Liga Süd einen Rückschlag hinnehmen müssen. Am Gründonnerstag unterlag der HCOB deutlich bei den Wölfen Würzburg.

Schon der Start ins Spiel war ein Tiefschlag für den HC Oppenweiler/Backnang. Ehe sich die Gäste versahen, lagen sie mit 1:6 im Hintertreffen. "Wir haben zu Beginn keinen Zugriff gefunden", bemängelte Trainer Daniel Brack. Er musste von der Bank mitverfolgen, wie seine Akteure im Angriff mit veränderter Formation - neben Daniel Schliedermann hatten Niklas Diebel und Lukasz Orlich auf den Halbpositionen begonnen - selten zu guten Chancen kamen.

Zuspiele an den Kreis mündeten in Fehlabgaben, die Außen bekamen wenig Bälle. Die Würfe aus der zweiten Reihe waren oft nicht gut vorbereitet. Taten sich doch Torgelegenheiten auf, endete es oft mit einer Parade von Würzburger Keeper Moritz Ebert. All das war Medizin fürs Selbstvertrauen der Wölfe und Gift für das der Murrtaler.

Die Gastgeber waren geistesgegenwärtiger, gewannen Bälle in der Defensive. Ihr Coach Johannes Heufelder attestierte seinem Team, "dass wir in der Abwehr sehr griffig waren." Oft mündete das in Gegenstöße. Der Würzburger Coach verwies auf eine Statistik, dass seinem Team 19 Tore durch schnelles Umschalten gelungen seien, dem Gast indes nur vier Treffer. Der HCOB begünstigte dieses Missverhältnis durch ein schlechtes Rückzugverhalten. Je öfter die Würzburger durch Gegenstöße zum Torerfolg kamen, umso befreiter spielten sie den Ball nach vorn. Die Tore 11, 12, 13 und 14 für die Hausherren fielen allesamt durch Konter.

Trainer Daniel Brack stellte angesichts eines Acht-Tore-Rückstandes nach 20 Minuten um und brachte Lukas Rauh als siebten Feldspieler im Angriff. Diese Maßnahme trug teilweise Früchte, denn die Gäste kamen vermehrt zu Gelegenheiten und auch zu Toren. Allerdings nutzte Würzburg die Tatsache, dass das Gästetor unbewacht war. Mehrmals trafen die Spieler der Heimmannschaft aus der Distanz ins leere Tor. Dabei unterlief ihnen fast kein Fehlversuch - wenn es läuft, dann läuft es. Zur Pause stand es 21:12, die Gäste waren konsterniert.

Wölfe weiter überlegen

Nach Wiederanpfiff sorgte Außenspieler Philipp Maurer für Lichtblicke, indem er Vorlagen seiner Mitspieler in Tore von der rechten Außenbahn ummünzte. Die Gäste kamen mit dem siebten Feldspieler auf 18:25 heran. Dann unterliefen ihnen wieder vermehrt Ballverluste. Würzburgs Keeper traf auch ein drittes und viertes Mal aus der Ferne. Er war in diesem Spiel in doppelter Hinsicht ein Faktor: als Toreverhinderer und als Torewerfer. Nach seinen Fernwürfen waren es zehn Tore Rückstand. Der HCOB beendete den Torwart-Feldspieler-Wechsel.

Würzburg indes ließ in seinem Elan nie nach. Ihr Coach nahm sogar zwei Minuten vor dem Ende noch eine Auszeit, um sein Team zu fokussieren. Das dankte es ihm mit den letzten beiden Toren der Begegnung. Am Ende hatten die Wölfe 13 Tore Vorsprung herausgeworfen. Eine klare Ansage an einem Abend, an dem sich Würzburg im Rennen um die Aufstiegsrundenplätze eindrucksvoll in Position brachte. Trainer Johannes Heufelder verbreitete beim Trainergespräch im Foyer mit dem Verweis aufs leichte Restprogramm zusätzlichen Optimismus bei den Anhängern seiner Mannschaft.

Beim HCOB war die Enttäuschung groß. Nach der Niederlage im Spitzenspiel bei der HSG Konstanz war die zweite Schlappe auswärts bei einem Zweitliga-Absteiger ein Schlag ins Kontor, vor allem aufgrund der schwachen Leistung. Zudem hat die SG Leutershausen nun die bessere Position im Kampf um Platz zwei.

SGL rückt vor

Für die Würzburger, die sich selbst ebenso Chancen auf Rang zwei ausrechnen, gab es bereits vor Spielende großen Applaus vom Großteil der über 1000 Zuschauer. Die Mannschaft liegt nur noch drei Punkte hinter dem HCOB. Die Handballer aus dem Murrtal machten hingegen lange Gesichter.

In der Tabelle ist die SG Leutershausen (34:10 Punkte) nun Zweiter, der HCOB folgt mit 34:12 Punkten auf Rang drei. Der Traditionsverein von der Bergstraße trägt am Samstag seine Partie beim HC Erlangen II nach, die zu Rundenbeginn aufgrund eines Wasserschadens hatte abgesetzt werden müssen. Auf Rang vier folgen die Wölfe Würzburg, dann kommt der VfL Pfullingen, beide Teams haben 31:15 Punkte.

Trainer Daniel Brack brachte es nach dem Spielende auf den Punkt: "Wir müssen gar nicht zu sehr in die taktische Analyse, wir waren einfach viel schlechter als Würzburg." Er ergänzte: "Wir müssen durch diese Phase jetzt als Team durch und gemeinsam wieder aufstehen."

Wölfe Würzburg - HC Oppenweiler/Backnang 42:29

Wölfe Würzburg: Moritz Ebert (4), Paul Siegl (n.e., Tor), Jonas Krenz (1), Dominik Schömig (8/2), Jona Reidegeld (6), Felix Karle (5), Joël Mauch (5), Tim Bauder (1), Luis Franke, Florian Schmidt (4), Michel Reitemann (2), Noah Moussa (2), Alexander Merk (2), Johnny Beck



HC Oppenweiler/Backnang: Levin Stasch, Jürgen Müller (Tor), Daniel Schliedermann (4), Timm Buck (1), Alexander Schmid (3), Niklas Diebel (1), Tim Dahlhaus (3), Martin Schmiedt, Lukasz Orlich (4), Axel Goller (3/2), Florian Frank, Philipp Maurer (5), Lukas Rauh (5), Tobias Gehrke

Zuschauer: 1017

Schiedsrichter: Jonathan Winter / Maximilian Winter

Strafminuten: 4 / 4