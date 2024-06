Vor Olympia: Urteil für Frankreichs Nationalspieler Benoit Kounkoud

Direkt nach der Handball-EM war der französische Nationalspieler Benoît Kounkoud in Gewahrsam genommen worden. Das Gerichtsverfahren endete für den Flügelspieler nun mit einem Schuldspruch, er ist dadurch aber nicht vorbestraft. Der ursprüngliche Tatverdacht erhärtete sich nicht.

Eine junge Frau hatte Benoit Kounkoud der versuchten Vergewaltigung bezichtigt. Der Vorfall sollte sich am Abend des 30. Januar dieses Jahres von Paris zugetragen haben, berichtet unter anderem die Zeitung "Le Parisien".

"Der Rechtsaußen war ursprünglich wegen versuchter Vergewaltigung Ende Januar in Paris angeklagt worden, doch die Ermittlungen hatten nur eine sexuelle Zurschaustellung ergeben", heißt es dort.

Kounkoud hatte diese Tat, wie die Presseagentur AFP "aus Justizkreisen" erfuhr, zugegeben, meldet die Zeitung. Er sei nun "wegen sexueller Exhibition zu einer Geldstrafe von 4.100 Euro mit Ausschluss des Eintrags in seinem Strafregister verurteilt" worden. Kounkoud gilt also nach französischem Recht wegen der Tat nicht als vorbestraft.

Für Olympia-Vorbereitung nominiert

Kounkoud war drei Tage nach dem gewonnenen EM-Titel in Köln in Gewahrsam genommen worden. In Zusammenhang mit dem Vorwurf der versuchten Vergewaltigung stellte ihn sein Arbeitgeber KS Kielce frei. "Er behält sich das Recht vor, eine Klage wegen verleumderischer Anschuldigungen einzureichen", erklärte Mario Stasi, der Anwalt von Kounkoud, gegenüber der AFP.

Der Rechtsaußen bereitet sich derzeit mit dem französischen Nationalteam auf die Olympischen Spiele im eigenen Land vor. Allerdings könnte dem Spieler noch ein Disziplinarverfahren des Französischen Handballverbands drohen. Der Verband hatte im April angekündigt, ein solches einzuleiten "und die Ethikkommission um Stellungnahme zu den verbleibenden Vorwürfen [zu] ersuchen".

Der französische Nationaltrainer Guillaume Gille hat Benoit Kounkoud unterdessen in den 21er-Kader für die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Paris berufen. Stellungnahmen zum Urteil gab es von Verband und Verein bislang noch nicht. In Kielce hat der Außen Vertrag bis 2026.

» Frankreich benennt vorläufigen Kader für Olympia