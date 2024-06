Vor Olympia: Slowenische Frauennationalmannschaft bindet Nationaltrainer

Dragan Adžic wird auch weiterhin an der Seitenlinie der slowenischen Frauen- Nationalmannschaft stehen. Der 54-Jährige hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um zwei Jahre verlängert.

"Es ist kein Geheimnis, dass er sein Vertrauen in der Vergangenheit voll gerechtfertigt hat. Ich freue mich, dass er sich entschieden hat, seinen Vertrag zu den gleichen Bedingungen zu verlängern. Er hat alle sportlichen und geschäftlichen Anforderungen erfüllt und ich bin überzeugt, dass er bei den bevorstehenden Olympischen Sommerspielen in Paris und bei den großen Wettkämpfen Ende dieses Jahres erfolgreich sein wird", erklärt Dr. Boro Rozman, Präsident des slowenischen Handballverbandes.

Förderung jüngerer Spielerinnen im Fokus

"Ich bin froh, dass wir seit meiner Ankunft in Slowenien gemeinsam unsere Pläne erfüllt und uns für die diesjährigen Olympischen Spiele qualifiziert haben. Ich glaube, dass der Auftritt in Paris sowohl für die älteren und erfahrenen Spieler als auch für diejenigen, die an die Tür zur Nationalmannschaft klopfen, ein Ansporn sein wird. Ich werde in den nächsten zwei Jahren viel Zeit darauf verwenden, die jüngeren Spieler zu fördern und den Teamgeist zu stärken und ich hoffe, dass wir uns auch weiterhin mit den besten Nationalmannschaften der Welt messen können", freut sich auch Dragan Adžic über die Verlängerung.

Nach Rang 16 bei der Europameisterschaft 2020 übernahm Adžic im April 2021, kurz vor den entscheidenden WM-Qualifikationsspielen, das Traineramt der slowenischen Nationalmannschaft. Bei der Heim-EM 2022 schafften die Slowenierinnen sogar den Sprung unter die ersten Acht. Im April diesen Jahres gelang den Handballerinnen dann Historisches: Zum ersten Mal qualifizierten sich Sloweniens Frauen für die Olympischen Spiele.