"Vor mir muss keiner zittern": Dagur Sigurdsson spricht erstmals über Duell mit Deutschland

2016 holte Dagur Sigurdsson mit Deutschland sensationell den EM-Titel, jetzt ist er neuer Nationaltrainer Kroatiens. Bei handball-world spricht er erstmals ausführlich über die Gründe für seinen Wechsel, die alte Taktik-Tafel, seine Kroatisch-Kenntnisse - und über das spannungsgeladene Duell mit Deutschland in zwei Wochen.

Dagur Sigurdsson führte Japan zu Olympia und will dies nun auch mit Kroatien erreichen. Sascha Klahn

Dagur, was kannst du schon auf Kroatisch sagen?

Dagur Sigurdsson: Nichts (lacht).

Ernsthaft? Kein Wort?

Dagur Sigurdsson: Gar nichts. Meine erste Pressekonferenz am Donnerstag war auch auf Englisch.

Dafür bleibt ja noch Zeit. Aber im Ernst: Wann und wie hast du vom Interesse der Kroaten erfahren?

Dagur Sigurdsson: Das war irgendwann nach der EM. Ich war ja eigentlich auf der Suche nach etwas für nach Olympia. Trotzdem gab es mehrere Anfragen von Vereinen oder Nationalmannschaften, alles interessante Sachen. Aber erst als die Kroaten sich gemeldet haben, hat mich das wirklich gereizt.

Warum?

Dagur Sigurdsson: Als ich das gehört habe, hat es Klick gemacht. Ich bin mit den Erfolgen der Kroaten aufgewachsen, das war immer eine große Handball-Nation. Ich habe oft gegen sie gespielt, sie waren immer bärenstark. Aber die letzten Jahre waren etwas schwächer.

Also eine ähnliche Ausgangslage wie bei der deutschen Nationalmannschaft, als du sie 2014 übernommen hast?

Dagur Sigurdsson: Genau. Da hingen auch noch die Schatten der erfolgreichen Heiner-Brand-Ära über uns. Die ersten Jahre nach großen Erfolgen sind immer schwierig, so war es damals in Deutschland und so ist es jetzt hier auch. Mein Job ist es, diese Mannschaft zu formen für die Zukunft und kurzfristig natürlich das Olympia-Ticket zu buchen.

Du sprichst die kurzfristigen Erfolge an. Die Kroaten lechzen danach. Was glaubst du, wie viel Geduld sie mit dir haben?

Dagur Sigurdsson: Die Geschichte sagt mir, dass sie nicht so viel Geduld haben (lacht). Nein, ich habe schon echt ein gutes Gefühl mit dem Vorstand hier. Das sind schon erfahrene Leute. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie so weitermachen wollen wie bisher. Sie wollen eine klare Linie und Stabilität für diese Mannschaft.

Du bist der erste ausländische Nationaltrainer in Kroatiens Geschichte. Fühlst du dich deshalb besonders unter Beobachtung?

Dagur Sigurdsson: In erster Linie ist das eine große Ehre. Ich glaube, das ist der richtige Schritt für Kroatien, ein bisschen Impulse aus dem Ausland zu bekommen, ein bisschen mehr Ruhe zu bekommen. Das kriegt man oft mit einem Ausländer, egal, wer das ist.

Aber in erster Linie wirst auch du Spiele gewinnen müssen…

Dagur Sigurdsson: Genau. Das kann man nicht garantieren, dafür müssen wir hart arbeiten. Ich hatte ja damals in Deutschland auch einen langfristigen Vertrag und es hat ein wenig gedauert bis zum Erfolg. In Japan sowieso.

Die Kroaten haben zuletzt eine enttäuschende EM in Deutschland gespielt. Wie stark siehst du sie?

Dagur Sigurdsson: Ich würde sagen, sie befinden sich genau in dem Bereich, in dem die Konkurrenz am größten ist: zwischen Platz drei und zwölf, wenn man sich die besten Teams der Welt anschaut. Dieser Bereich ist unheimlich umkämpft, auch die deutsche Mannschaft sehe ich unter diesen Teams.

Du sprichst die deutsche Mannschaft an. In zwei Wochen spielst du bei der so wichtigen Olympia-Qualifikation gleich gegen dein altes Team. Ausgerechnet, haben sich einige gedacht…

Dagur Sigurdsson: (lacht) Für mich ist das einfach ein großer Spaß, viele Leute zu treffen, die ich noch von früher kenne. Mein erstes Spiel bei diesem Turnier ist ja sogar gegen Österreich, die habe ich ja auch schon mal trainiert. Ich finde das einfach großartig. Die bessere Mannschaft wird gewinnen.

Wirklich? So locker siehst du das? Es geht für beide Mannschaften um eine ganze Menge.

Dagur Sigurdsson: Im Ernst: Ich schlafe nicht schlechter deswegen. Das ist Profisport. Ich freue mich einfach auf alte Weggefährten. Ich möchte sehr gerne mit Kroatien das Olympia-Ticket holen. Auf alles andere habe ich keinen Einfluss.

Wie gut kennst du die deutsche Mannschaft denn noch?

Dagur Sigurdsson: Die Spieler kenne ich nicht mehr alle, die neue Generation habe ich ja nicht mehr trainiert. Aber ich habe natürlich fast alle Spiele von ihnen gesehen die vergangenen Jahre.

Wie? Sozusagen als Fan deines alten Teams die Spiele verfolgt?

Dagur Sigurdsson: Genau. Ich finde das einfach spannend, ihren Weg zu verfolgen. Und jetzt werde ich natürlich in die Analyse gehen.

Damit können wir ja jetzt schon mal anfangen. Kroatien hat Deutschland bei der EM zuletzt klar geschlagen, da standen die Deutschen aber schon als Halbfinal-Teilnehmer fest. Hat das Spiel trotzdem irgendeine Aussagekraft?

Dagur Sigurdsson: Nicht wirklich, da war für Deutschland ja schon vor dem Spiel alles fix. Aber klar ist trotzdem, dass Österreich, Deutschland und Kroatien sich sehr gut kennen. Eigentlich bin ich der einzige neue Faktor in der ganzen Rechnung.

Haben sich eigentlich vom deutschen Verband schon ein paar Leute gemeldet nach dem Motto: 'Oh Gott, jetzt müssen wir ausgerechnet gegen den Trainer spielen, mit dem wir die größten Erfolge der letzten Jahre gefeiert haben?'

Dagur Sigurdsson: (lacht) Nein. Natürlich gab es Glückwünsche zum neuen Job vom ein oder anderen. Aber vor mir muss keiner zittern. Deutschland ist top aufgestellt mit Alfred Gislason als Bundestrainer und Österreich mit Ales Pajovic. Da ist man einfach Kumpel und versucht zu gewinnen. Wir als Trainer freuen uns einfach, gegeneinander zu spielen.

Gibt es eigentlich deine berühmte Taktiktafel noch?

Dagur Sigurdsson: Die gibt’s immer noch.

Nimmst du sie immer noch mit ins Bett?

Dagur Sigurdsson: Nicht mehr so oft (schmunzelt).

