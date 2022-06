Vor Mega-Kulisse: Wattenscheid 09 kehrt in die Regionalliga zurück

Die SG Wattenscheid 09 ist zurück in der Regionalliga. Vor über 6300 Zuschauern feierte der Traditionsklub einen 2:0-Sieg über den FC Eintracht Rheine und verwies damit den SC Paderborn II und den SV Westfalia Rhynern auf die Plätze.

Mit der SG Wattenscheid 09, dem SC Paderborn 07 II und dem SV Westfalia Rhynern hatten vor dem letzten Spieltag noch drei Teams die Chance auf ein Regionalliga-Ticket. Als Favorit gingen die Wattenscheider in die letzten 90 Minuten der Saison.

Der Andrang (über 6300 Zuschauer) im Lohrheidestadion war dementsprechend groß. So groß, dass die Partie erst mit über 20-minütiger Verspätung angepfiffen wurde.

Zu diesem Zeitpunkt rollte der Ball auf den beiden anderen Plätzen längst. In Paderborn stand es sogar schon 1:1. Inada hatte die Gäste des TuS Erndtebrück bereits kurz nach Beginn in Führung gebracht (2.). Ortmann schlug für den SCP aber in der 18. Minute zurück. Dabei sollte auch erst einmal bleiben.

In Rhynern hatte die heimische Westfalia im ersten Durchgang mehr Ballbesitz, Kapital schlug sie daraus aber noch nicht. Offensiv agierte Rhynern häufig zu überhastet und ungenau. Die beste Chance hatte sogar der SV Schermbeck, der sich ansonsten aber nur selten im Angriff zeigte. Es ging torlos in die Halbzeit.

In Wattenscheid wurde es nach sieben Minuten zum ersten Mal laut. Der zentral durchgebrochene Yesilova traf allerdings nur den linken Außenpfosten für den Traditionsklub, der das Spiel diktierte. Nach einer Viertelstunde gelang es Eintracht Rheine, sich etwas vom Druck der Heimelf zu lösen, ohne jedoch selbst offensiv Gefahr auszustrahlen. Vor der Pause zog Wattenscheid das Tempo dann nochmals an. Doch Eintracht-Torwart Watta reagiert mehrmals glänzend gegen Yesilova und Staudt.

Paderborn und Rhynern legen vor

Nach der Pause setzte Franke für die Westfalia eine erste Duftmarke, sein Fallrückzieher verfehlte das Tor knapp. Derweil stand es in Paderborn plötzlich 3:1 für die Hausherren. Pululu (53.) und Tugbenyo (56.) trafen binnen drei Minuten doppelt. Kurz darauf zog Rhynern, das nun deutlich zielstrebiger agierte, durch Probst (56.), Sezer (60.) und Franke (64.) nach.

Wattenscheid - zu diesem Zeitpunkt noch in der Kabine - geriet durch die Zwischenresultate der Konkurrenz unter Zugzwang, hielt dem Druck aber stand. Yesilova blieb im Privatduell mit Watta vom Elfmeterpunkt diesmal Sieger (52.) - zuvor wurde der 28-jährige Angreifer selbst gefoult - und versenkte die Kugel links oben zur Führung. Sekunden später hätte Casalino für die Vorentscheidung sorgen müssen, traf völlig frei aus neun Metern aber nur das Aluminium.

Derweil trieb Westfalia Rhynern das Ergebnis durch Probst (75.), Kleine (78.), Di Vinti (79.) und Sezer (89.) auf 7:1 - Karagülmez verkürzte zwischenzeitlich (68.) - in die Höhe. Bringen sollte es der Kaminiski-Elf nichts. Denn in Paderborn änderte sich am 3:1 für die Zweitliga-Reserve nichts mehr. Deren Blick richtete sich nach Abpfiff ins Lohrheidestadion, wo noch über 20 Minuten zu spielen waren. Paderborn benötigte einen Eintracht-Treffer.

Allerdings fand Rheine bis dato 70 Minuten offensiv kaum statt. Und dann unterlief Watta auch noch ein kapitaler Fehler. Nach einem Rückpass ging der Keeper ins Dribbling und verstolperte den Ball. Knabe nahm den Ball auf und schob aus 17 Metern ins leere Tor ein (83.) - die Entscheidung. Zehn Minuten später war Schluss und die Freude bei Spielern, Verantwortlichen und Anhängern kannte keine Grenzen mehr. Die SG Wattenscheid 09 kehrt somit nach dem Rückzug 2019/20 zurück in die Regionalliga.

Meister Kaan-Marienborn gelang zum Saisonausklang gegen den FC Gütersloh ein 4:2-Erfolg. Bereits am Samstag schlugen die Sportfreunde Siegen den ASC Dortmund 2:0.