Vor London-Derby: Pulisic positiv auf Corona getestet

Thomas Tuchel und Champions-League-Sieger FC Chelsea müssen vorerst auf Christian Pulisic verzichten. Der Ex-Dortmunder wurde positiv auf Corona getestet.

Wenn der FC Chelsea am Sonntag auf den Stadtrivalen FC Arsenal trifft (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker), kann Christian Pulisic nur von zuhause aus zusehen. Der 22-Jährige wurde positiv auf Corona getestet und fehlte bereits am Mittwoch beim öffentlichen Training der Blues.

"Er hatte einen positiven Test und muss den Protokollen folgen. Er ist nicht im Training und nicht verfügbar für das Spiel", bestätigte Thomas Tuchel am Freitag. Laut den Richtlinien der britischen Regierung muss sich Pulisic mindestens zehn Tage lang in Isolation begeben. "Zum Glück bin ich vollständig geimpft und habe bislang keine Symptome", postete der Ex-Dortmunder am selben Tag auf Instagram.

Neben dem Stadtderby dürfte Pulisic wohl auch das Duell mit dem FC Liverpool am 28. August (18.30 Uhr) verpassen.

Bei Chelseas 3:0-Auftaktsieg am vergangenen Wochenende stand der US-Amerikaner noch in der Startelf und erzielte den zweiten Treffer, bevor er für Nationalspieler Kai Havertz ausgewechselt wurde.