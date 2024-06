Vor Kucherov und McDavid: MacKinnon als MVP ausgezeichnet

Der MVP der abgelaufenen NHL-Saison hört auf den Namen Nathan MacKinnon. Der Center der Colorado Avalanche setzte sich gegen prominente Konkurrenz durch.

Nathan MacKinnon ist als wertvollster Spieler der NHL ausgezeichnet worden. Bei der Awards-Zeremonie in Las Vegas räumte der Center der Colorado Avalanche mächtig ab und bekam gleich zwei Preise verliehen, die Hart Trophy als MVP in einer Abstimmung eines Medienpanels und den Lindsay Award als herausragendster Spieler in einer Abstimmung der Spielergewerkschaft.

MacKinnon war in der abgelaufenen Saison mit 140 Punkten (51 Tore und 89 Assists - der beste Wert seiner Karriere) der zweitbeste Scorer der Liga. Der 28-jährige Kanadier setzte sich unter anderem gegen Nikita Kucherov von Tampa Bay durch, der ebenfalls für beide Auszeichnungen nominiert war. Connor McDavid von den Edmonton Oilers war einer der Anwärter auf die Hart Trophy, NHL-Torschützenkönig Auston Matthews Finalist bei der Lindsay Trophy.

Premiere für MacKinnon - Auszeichnung für Rookie Bedard

Für den Center sind beide Awards jeweils eine Premiere, obwohl er schon zum vierten Mal Finalist für die Hart Trophy und zum zweiten Mal Finalist für die Lindsay Trophy war. 2022 gewann er mit Colorado den Stanley Cup, in der aktuellen Saison war in der zweiten Playoff-Runde gegen die Dallas Stars Schluss.

"Alle meine Idole meiner Kindheit sind auch diesen Trophäen eingraviert. Nun ein Teil davon zu sein, ist surreal", sagte MacKinnon. "Ich habe es noch gar nicht richtig realisiert, aber es ist etwas ganz Besonderes."

Weitere Preise gingen an Connor Bedard aus Chicago (Calder Trophy/Rookie des Jahres) - der bald 19-Jährige sammelte in seiner ersten Profi-Saison 61 Punkte -, Quinn Hughes aus Vancouver (Norris Trophy/Verteidiger) und Connor Hellebuyck aus Winnipeg (Vezina Trophy/bester Torhüter).