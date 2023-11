Vor historischer Premiere: Unions Co-Trainerin Eta im Porträt

Erstmals sitzt eine Co-Trainerin auf einer Bundesliga-Bank: Die Premiere von Marie-Louise Eta bei Union Berlin ist der vorläufige Höhepunkt einer steilen Karriere mit viel Substanz.

Ein Sonntag Anfang März 2022, früher Abend: Draußen war es schon dunkel, Marie-Louise Eta saß im Erdgeschoss-Restaurant einer Hotel-Kette in Köln-Junkersdorf, unweit des Stadions. Die Tische waren bereits für das Frühstück am nächsten Morgen gedeckt. Gerade hatten sie und ihre 15 männlichen Kollegen das Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Köln und der TSG Hoffenheim verfolgt, am Tag darauf würden sie im Rahmen des zweiten Präsenz-Blocks ihres Pro-Lizenz-Lehrgang erstmals zusammen auf dem Platz stehen. Und Eta strahlt: vorfreudig, zielstrebig, energiegeladen und voller Enthusiasmus.

Dass sie an diesem Abend genau dort saß und auf diese Reise gehen konnte, war für sie immer noch etwas surreal. Die frohe Nachricht über die begehrte Teilnahme am Lehrgang hatte die heute 32-Jährige kurz vor Weihnachten des Vorjahres am Hamburger Flughafen erreicht, mitten in der Warteschlange vor der Passkontrolle. Endlich lag sie im digitalen Postfach, die ersehnte Zusage-E-Mail vom DFB.

Die Freudentänze darüber, die höchste Trainer-Ausbildung auf nationaler Ebene absolvieren zu können, mussten inmitten der anderen Passagiere noch warten, die FFP-2-Maske verdeckte das breite Lachen darunter. Und nun, nicht einmal zwei Jahre später, hat die Reise ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht, wenn sie an diesem Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim Heimspiel von Union Berlin gegen den FC Augsburg, als erste weibliche Co-Trainerin Bundesliga-Geschichte schreibt.

Der kicker begleitete Eta durch den Lehrgang, den sie im März dieses Jahres erfolgreich abschloss. Echte Tiefpunkte oder Motivationslöcher gab es nicht. Im Gegenteil: In einer eigenen Kolumne berichtete sie motiviert, wie sie vor mehreren hundert Top-Trainern mit den U-17-Junioren des SC Freiburgs eine Praxis-Demonstration im Freiburger Europapark-Stadion durchführen durfte, Jürgen Klopp in Liverpool traf und selbst den Urlaub in Österreich mit ihrem Mann - und Trainerkollegen - Benjamin zur eine Hospitation nutzte - in den Trainingslagern von Bayer Leverkusen und eben auch Union Berlin.

Nicht nur deswegen war die neue Aufgabe bei den Köpenickern nie ein ferner Traum, sondern eine von einigen Möglichkeiten. "Ich bin immer gut damit gefahren, Schritt für Schritt zu machen", berichtete sie damals: "Deswegen kann ich mir auch vieles gut vorstellen: irgendwann eine Jugend-Nationalmannschaft zu übernehmen, als Co-Trainerin in den Männer-Profiligen zu arbeiten, einen Frauen-Bundesligist zu coachen, genauso U-17- oder U-19 Jungs." Wichtig sei vor allem eins: "Egal wo ich arbeite, ich muss mich wohlfühlen, möchte jeden Tag mit Freude aufstehen und das Gefühl haben, in einem Team einen gemeinsamen Weg zu gehen und sich stetig weiterzuentwickeln."

"Früher habe ich immer gesagt, dass ich Fußball spiele, bis ich nicht mehr gehen kann"

Ihr Weg begann in Dresden, die früh entdeckte Leidenschaft für den Sport, der Start der Vereinslaufbahn beim FV Dresden 06 und später bei Fortuna Dresden-Rähnitz. Im Alter von 13 Jahren absolvierte sie ein Probetraining bei Turbine Potsdam - und plötzlich ging es rasend schnell: Der erste von drei Meistertiteln mit den B-Juniorinnen als jahrgangsjüngere Spielerin 2005, der Gewinn der U-17-EM 2008, der Sprung in den Bundesliga-Kader im selben Jahr, die erste Meisterschaft 2009, und die Titel bei U-20-WM und der Champions League im Jahr 2010.

Doch die Einsatzzeiten in Potsdam wurden weniger, kurz nach dem Wechsel zum Ligakonkurrenten Hamburger SV 2011 zog der Verein seine Frauen-Abteilung aus der Bundesliga zurück. Es folgten Stationen beim BV Cloppenburg bis 2014, Werder Bremen bis 2018 - und das Karriereende mit gerade einmal 26 Jahren.

"Früher habe ich immer gesagt, dass ich Fußball spiele, bis ich nicht mehr gehen kann, aber der Zeitpunkt war genau richtig - auch wenn es eine extrem schwierige Entscheidung war", sagte sie mit Blick auf das frühe Ende: "Ich kann mir nicht vorstellen, etwas ohne Fußball zu machen. Mit der Zeit habe ich immer mehr für die Tätigkeit als Trainerin gebrannt und die Entscheidung ist gewachsen, dass ich die nächsten Schritte als Trainerin gehen möchte."

Denn "ich konnte meinen Ansprüchen als Spielerin und gleichzeitig Trainerin nicht mehr ganz gerecht werden und die aktive Karriere mit zweimal Training am Tag über viele Jahre hat Spuren hinterlassen." Ein Knorpelschaden und ein Sehnenriss unter dem Fuß waren Warnungen, dass mögliche Folgeschäden nicht berufliche Optionen und Hobbys verhindern sollten: "Als Trainerin steht man viel auf dem Platz, muss fit sein und ich wollte mir zudem auch Lebensqualität erhalten." Und auch die Möglichkeit, weiter der Leidenschaft fürs Snowboarden und Wakeboarden nachzugehen.

Arbeit in Bremen "ein echter Traum"

Der Übergang aus der aktiven Karriere als Spielerin zur aktiven Karriere als Trainerin gelang. "2018 war ich dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe die U-13-Jungs von Werder übernehmen können, ein Jahr später dann die U 14. In den drei Jahren hauptberuflich am Nachwuchsleistungszentrum eines so großen, tollen Vereins zu arbeiten, das war ein echter Traum. Für die Möglichkeit bin ich bis heute sehr dankbar."

Der Weg ging auf Verbandsebene weiter. Im Herbst 2019 bekam Eta die Anfrage von Britta Carlson aus dem Stab der Frauen-Nationalmannschaft, parallel als Co-Trainerin die U-19-Frauen beim DFB zu betreuen. Nach einem Jahr dort wechselte sie zu den U-15-Juniorinnen als Co-Trainerin von Bettina Wiegmann, erst parallel zum Job bei Werder, dann nur noch beim Verband. Später wechselte sie als Co-Trainerin zu den U-17-Juniorinnen, im vergangenen Sommer dann ins Nachwuchsleistungszentrum von Union Berlin, um dort Marco Grote in der U 19 für die Aufgaben in der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost zu unterstützen - und nun, wenige Monate später, auch in der Bundesliga.

Ich weiß, dass ich damit ein gewisses Alleinstellungsmerkmal habe. Marie-Louise Eta

"Die Entscheidung war nicht für eine Frau, sondern eine Fußballlehrerin", stellte Union-Präsident Dirk Zingler klar. Und auch Eta machte schon während des Pro-Lizenz-Lehrgangs klar, dass ihr Geschlecht keine große Rolle spielen sollte. "Ich weiß, dass ich damit ein gewisses Alleinstellungsmerkmal habe", sagte sie mit Blick auf 16 Teilnehmer, von denen sie die einzige Frau war: "Natürlich ist das für den einen oder anderen interessant, aber ich bin damit groß geworden, als Mädchen mit Jungs Fußball zu spielen und auch als Trainerin in einem Nachwuchsleistungszentrum. Das ist von außen betrachtet sicherlich ein Thema, aber es sollte nicht das einzige sein und ich möchte keine Sonderrolle einnehmen."

Thorup: "Ich freue mich darauf, ihr Hallo zu sagen"

Und doch ist die Premiere nun natürlich ein Thema, das weit über ihre Position als Interims-Co-Trainerin hinausgeht und sogar Thema bei der Spieltags-Pressekonferenz des Gegners, wo FCA-Trainer Jess Thorup nach ihr gefragt wird und diplomatisch antwortet: "Für mich ist ein Trainer ein Trainer. So muss es auch sein. Ich freue mich darauf, ihr Hallo zu sagen, aber sonst kümmere ich mich nicht darum, ob es ein Mann oder eine Frau ist."

Frauen-Bundestrainer Horst Hrubesch "freut es eigentlich", ihre langjährige Wegbegleiterin Tabea Kemme ist sich sicher, dass sie "ihren Weg in der Bundesliga auch weitergehen" wird und "Sky"-Expertin Julia Simic freut sich: "Endlich ist der Tag gekommen, dass wir eine Frau sehen in der Männerdomäne Fußball. Sie wird sicherlich auch inhaltlich sehr viel mitgestalten bei Union. Sie hat qualitativ definitiv die Expertise, diese Rolle auszufüllen." Und nur darum geht es.