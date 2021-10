Vor Hannover: Grammozis attestiert Terodde eine "Krise"

Bei Schalke lief es zuletzt gut, was vor allem mit einem Namen verbunden war. Doch ist Hannover 96 womöglich Simon Teroddes Kryptonit?

Es ist ein bisschen mühselig geworden, Statistiken von Simon Terodde gegen diesen oder jenen Zweitliga-Gegner herauszukramen, um zu belegen, dass er einmal mehr zum Matchwinner werden könnte - sie lesen sich ja doch alle gut. Alle?

In bisher sechs Duellen mit Schalkes kommendem Gegner Hannover 96 konnte der Rekordtorschütze der 2. Bundesliga noch keinen Sieg erringen und tatsächlich erst ein Tor erzielen.

"Bei Simon könnte man das Krise nennen", grinste sein Trainer Dimitrios Grammozis vor dem Gastspiel der Knappen bei dem Verein, wo Legende Dieter Schatzschneider, mit dem sich Terodde den Rekord noch teilt, aller Voraussicht nach im Stadion sitzen wird, wenn dies womöglich nicht mehr der Fall ist.

Kein Zweikampfverhalten bei Latza

Schatzschneider könnte nur einer von über 40.000 Zuschauern sein, denen Hannover nach der Länderspielpause am Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) die Pforten öffnen darf. Es war eine Pause, in der sich einige Schalker "so viel ausruhten, wie es geht" (Thomas Ouwejan), in der andere aber auch wieder näher an die Mannschaft herangekommen sind.

"Danny Latza konnte im Training wieder einige Teile mitmachen", verriet Grammozis - "die allerdings kein Zweikampfverhalten beinhalteten". Gleiches hätte auch für Salif Sané und Blendi Idrizi gegolten. Nun gelte es abzuwarten, "wann die Jungs wieder zur Mannschaft stoßen". Bei zuletzt zwei Zu-null-Siegen und Platz vier sollte das gut möglich sein.