Vor Handball-EM: Andreas Wolff mit Kampfansage

Andreas Wolff ist der Rückhalt des DHB-Teams. Warum so viel vom gerade erst genesenen 2016er-Europameister abhängt, zeigte einmal mehr der erste EM-Härtetest gegen Portugal.

Andreas Wolff scherzte beim gemeinsamen Mannschaftsfoto, der deutsche Handball-Torhüter lachte, hielt Smalltalk mit seinen Teamkollegen und war überhaupt bestens gelaunt. Und als das obligatorische Fotoshooting dann vorbei war, ließ er eine Kampfansage folgen.

"Das Ziel ist natürlich ganz klar, Europameister zu werden. Wer antritt und nicht Europameister werden möchte, hat seinen Beruf verfehlt", sagte er und zeigte das typische Wolff-Grinsen. Wolff ist wieder der alte, fast zumindest.

Bei "85 Prozent" sei er: "Es ist noch Luft nach oben. Viele Sachen sind okay. Viele Sachen sind noch nicht ganz zufriedenstellend. Aber wir haben noch eine Woche", sagte der gerade von einem Bandscheibenvorfall genesene Keeper am Freitag im ersten Stock des Elbeforums Brunsbüttel.

Auch Bundestrainer Alfred Gislason weiß vor der EM-Generalprobe, dem zweiten Härtetest gegen Portugal am Samstag (18.00 Uhr/ARD) in Kiel, um die enorme Bedeutung des "Wolff-Faktors". Zwar war beim ersten Duell mit den Portugiesen am Donnerstag (34:33) die Abwehr- und Torhüterleistung in der zweiten Halbzeit nicht so, "wie wir es uns normalerweise vorstellen".

"Der Nacken hält!"

Am Ende war neben Youngster Martin Hanne, der bei seinem Länderspieldebüt direkt fünf Treffer markierte, aber doch wieder Wolff der Matchwinner. Weil der 2016-Europameister 20 Sekunden vor Schluss entscheidend parierte. Die Szene vom Last-Minute-Sieg steht sinnbildlich für das deutsche Spiel: Wenn der charismatische Keeper gut hält, steigert das die DHB-Chancen enorm.

Und so lautete nicht bloß Wolffs wichtigste Erkenntnis nach der noch etwas holprigen Vorstellung: "Der Nacken hält!" Es sei "ja logisch, dass es noch nicht einwandfrei funktioniert. An der Defensive müssen wir noch arbeiten." Lobende Worte fand Wolff aber vor allem für die Grünschnäbel im Team, für den frech aufspielenden Renars Uscins und natürlich für Hanne.

So eine Leistung im ersten Länderspiel? "Respekt", sagte Wolff: "Die Jungen bei uns haben alle sehr großes Talent. Wenn wir die Stärken der Routiniers einbringen, und dazu die unbekümmerte Wildheit der Jungen auf die Platte bringen, dann können wir weit kommen in dem Turnier."

Verletzung ist "aus dem Kopf komplett raus"

Das könnte tatsächlich die entscheidende Formel sein, wenn am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Dyn) die EM mit dem Weltrekordspiel in Düsseldorf gegen die Schweiz beginnt. Wolff jedenfalls ist bereit. Die Verletzung, die ihn monatelang um die EM-Teilnahme bangen ließ, ist zumindest "aus dem Kopf komplett raus".

Die EM-Form werde "schon kommen". Es war Ende August des vergangenen Jahres, als Wolff die Schock-Nachricht ereilte. Sogar von einer möglichen Operation, die das sichere EM-Aus bedeutet hätte, war die Rede. Doch dank wochenlangem Einzeltraining im Trainingszentrum der Fußballer der TSG Hoffenheim, täglich vier bis sechs Stunden, schaffte Wolff das Comeback.

Der Keeper, der bei der WM vor einem Jahr als bester Torhüter ins Allstar-Team gewählt wurde, ist bereit für neue Heldentaten. "Er kann der Mannschaft unwahrscheinlich viel geben, er ist reifer und ist dadurch ein kompletter Torhüter geworden", sagt Gislason.

Eine größere Erwartungshaltung spürt Wolff vor dem Heim-Turnier jedenfalls nicht. Lachend sagte er: "Der Druck bei dem Bandscheibenvorfall war schon größer als das jetzt."