Vor Gipfeltreffen in Salzburg: Sturm gibt fixe Verpflichtung von Lavalee bekannt

Der SK Sturm Graz hat bei Dimitri Lavalee die Kaufoption gezogen und den Belgier fix verpflichtet.

Zwei Tage vor dem Spitzenspiel bei Red Bull Salzburg hat der SK Sturm Graz die fixe Verpflichtung von Dimitri Lavalee bekanntgegeben. Der 27-Jährige, der im Sommer leihweise vom belgischen Erstligisten KV Mechelen an die Mur gewechselt war, unterschrieb bei den Schwarz-Weißen einen Vertrag bis 2026. "Der Schritt nach Graz war auch im Nachhinein gesehen eine perfekte Entscheidung", erklärte Lavalee in einer Aussendung.

Der Belgier entwickelte sich bei Sturm schnell zum Stammspieler und bestritt für den Tabellenführer in der laufenden Saison 29 Pflichtspiele. "Dimitri Lavalee ist innerhalb kürzester Zeit ein enorm wichtiger Baustein unserer Mannschaft geworden", spielte Sturms Geschäftsführer Sport Andreas Schicker auf die Vielseitigkeit des Defensivallrounders an. Lavalee lief für Sturm bereits in der Innenverteidigung, als Linksverteidiger sowie im zentralen Mittelfeld auf.

Sturms Woche der Wahrheit

Lavalee könnte seine erste Spielzeit in Graz in den kommenden Wochen mit dem Double krönen. "Ich will gemeinsam mit diesem Team in den kommenden Jahren noch viel erreichen, freue mich aktuell aber einfach nur auf den Endspurt dieser Saison, in dem wir bekanntlich noch zwei große Ziele haben", meinte der Belgier.

Nach dem möglicherweise bereits vorentscheidenden Spiel um die Meisterschaft gegen Salzburg trifft Sturm am kommenden Mittwoch (17 Uhr, LIVE! bei kicker) im Cupfinale auf den SK Rapid.