Vor Gipfeltreffen in Anfield: Klopp revidiert ManCity-Aussage

Jürgen Klopp glaubt nicht, dass Liverpools Torflut gegen Meister Manchester City am Sonntag anhalten wird - auch wegen dessen Auftritt bei PSG am Dienstag.

Am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) empfängt Spitzenreiter Liverpool Meister Manchester City, der beste Angriff (15 Tore) die beste Abwehr (1) und Jürgen Klopp einmal mehr Pep Guardiola. Was fragt man Klopp also als Erstes bei der Spieltagspressekonferenz?

Genau: ob er sich auch für einen passenden James-Bond-Darsteller halte.

"Danke für die netten Worte, aber ich wäre ein wirklich schlechter James Bond", meisterte Bond-Fan Klopp den ungewohnten Einstieg am Freitag gewohnt gewitzt: "Wenn ich in Badehose aus dem Wasser laufen würde, wäre das wohl der Moment, in dem die ganze Welt abschaltet."

Daniel Craig, den Klopp schon ein paar mal getroffen hat, hatte den FIFA-Welttrainer unlängst als möglichen Nachfolger vorgeschlagen. Klopp sieht die Rollen aber klar verteilt. "Er muss die Welt retten, ich hin und wieder Liverpool helfen." Und das gelingt ihm gerade mal wieder ziemlich überzeugend.

ManCity ist für Klopp "die wahrscheinlich beste Mannschaft in Europa"

Die Reds sind als einziges Premier-League-Team noch ungeschlagen, haben in der Champions League einen Sechs-Punkte-Start hingelegt und in den letzten sechs Pflichtspielen 20 Tore geschossen. "Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das jetzt gegen City erwarten sollte", lachte Klopp über diese Zahl: "Für mich sind sie immer noch die wahrscheinlich beste Mannschaft in Europa im Moment."

Vor ManCitys 1:0-Sieg an der Stamford Bridge am vergangenen Spieltag habe "jeder darüber gesprochen, wie gut Chelsea ist - und sie sind gut, oh mein Gott. Aber City war klar besser als sie". Genau "das ist die Mannschaft, auf die wir treffen", so Klopp. "Wir sind gut in Form, ganz sicher. Aber das müssen wir auch sein, um eine Chance gegen sie zu haben."

Und ManCitys 0:2-Niederlage bei Paris St. Germain am Dienstag? Die sieht Klopp jetzt mit anderen Augen. "Nach dem Spiel in Porto (5:1 für Liverpool, Anm. d. Red.) kannte ich nur das Ergebnis und habe gesagt: Sie werden wahrscheinlich zurückschlagen. Aber das müssen sie tatsächlich gar nicht. Ich habe das Spiel jetzt gesehen, und ManCity hat richtig gut gespielt. Wenn man die Qualität von PSG berücksichtigt und sieht, wie ManCity sie dominiert hat, sagt das viel aus."

Guardiola: "Klopp hat mich auf ein anderes Level gebracht"

Ein anderer Toptrainer schloss sich am Freitag Klopps revidierter Aussage an. Er sei "glücklicher denn je", wie seine Mannschaft gerade spiele, schwärmte ManCity-Trainer Pep Guardiola. "Die Leistung in Frankreich war trotz des Ergebnisses exzellent." Und Duelle mit Klopp brächten ihn sowieso immer weiter: "Jürgens Mannschaften haben mir geholfen, ein besserer Trainer zu werden. Er hat mich auf ein anderes Level gebracht."

Trotz der Ausfälle von Trent Alexander-Arnold und Thiago gedenkt Klopp, Guardiola am Sonntag wieder ins Schwitzen zu bringen. Ein Remis jedenfalls würde er keineswegs sofort akzeptieren. "Das ist etwas früh", sagte er. "Lasst uns erstmal das Spiel spielen und fragt mich danach noch mal."