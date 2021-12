Vor Gerrards Rückkehr nach Anfield: Klopp beantwortet die Frage aller Fragen

Sein nächstes Heimspiel bestreitet der FC Liverpool gegen Aston Villa - oder: Steven Gerrard kehrt an die Anfield Road zurück. Jürgen Klopp erinnert sich an Parallelen.

Seine Beziehung zu Journalisten ist ja mitunter ein wenig eisig, doch am Freitagmittag hatte Jürgen Klopp das Eis schnell gebrochen. "Eines vorab: Ich werde heute keine Fragen zu Steven Gerrard beantworten", flachste der 54-Jährige und schien einige seiner Gesprächspartner damit kurzzeitig auf dem falschen Fuß erwischt zu haben.

Nach seinem Einstiegslacher erbarmte sich Klopp dann schließlich doch, wohl wissend, dass er am Samstag gegen Aston Villa (16 Uhr, LIVE! bei kicker) der Trainer sein wird, den Anfield nur am zweitlautesten bejubelt. Denn das Heimspiel gegen die Villans ist die Rückkehr Gerrards in sein altes Wohnzimmer, eine größere Legende hatten die Reds in den vergangenen 30 Jahren nicht.

Unter Klopp ging es für Gerrard 2017 los

"Er hat keine Ahnung, was ihn erwartet", behauptete Klopp, unter dem die Trainerkarriere Gerrards als U-18-Coach des LFC 2017 gewissermaßen begonnen hatte. "Das Ausmaß ist natürlich nicht ganz vergleichbar", plauderte er mit einer gewissen Vorfreude aus dem Nähkästchen, "aber ich habe das ja bei meiner Rückkehr nach Mainz oder später mit Liverpool nach Dortmund auch erlebt". Erlebt etwa, "dass ich bei einem BVB-Tor in Mainz wie ein Verrückter gejubelt und meine Mainzer Vergangenheit im Eifer des Gefechts ganz vergessen habe".

Denn obwohl Gerrards Rückkehr eine "wundervolle Geschichte" ist, weiß Klopp: "Er wird das Spiel gewinnen wollen." Wie bereits drei seiner ersten vier Partien im neuen Amt - schon mit eigener Handschrift, wie sein einstiger Mentor gesehen haben will. Als "ähnlich wie bei den Rangers" beschreibt Klopp die neue Herangehensweise der Villans, deren Intensität und Spiel gegen den Ball er hervorhob.

Wann wird Gerrard Klopp beerben?

Die Frage aller Fragen bekam der Deutsche, der hinter den Einsatz seines angeschlagenen Angreifers Diogo Jota noch ein Fragezeichen setzte, natürlich auch gestellt. Ob es denn unvermeidlich sei, dass der 41-jährige Gerrard als Liverpool-Trainer eines Tages auf ihn folgen werde? "Ich denke schon", schmunzelte Klopp, "das einzige Problem wird sein, den richtigen Zeitpunkt zu wählen."