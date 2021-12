Vor Geisterkulisse: Mannheim verpasst Tabellenspitze

Ohne Zuschauer in der eigenen Halle wirkten die Eishockey-Profis der Adler Mannheim lange Zeit nicht engagiert genug. Die Folge: ein 3:7 gegen Wolfsburg. Meister Berlin setzte sich in der wegen Corona ebenfalls leeren Halle in Schwenningen locker mit 4:0 durch.

Sie jubelten in Mannheim: Die Grizzlys Wolfsburg. imago images/Thomas Frey