Vor Frauen-WM: Keine Deutsche in Top 10 der Rating-Rangliste

EA SPORTS hat die aktuelle Rating-Rangliste der Spielerinnen in FIFA 23 veröffentlicht. Deutschland ist kurz vor der Frauen-WM 2023 zumindest virtuell ohne Top-10-Platzierung - die Spitze besetzt ein australisch-spanisches Duo.

Knapp einen Monat vor dem WM-Start der Frauen ist in FIFA 23 keine deutsche Spielerin unter den Top 10. Das geht aus der neuen Rating-Rangliste hervor, die EA SPORTS kurz vor dem Release des neuen Modus zur Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland veröffentlichte. Aus deutscher Sicht erreichten Alexandra Popp, Lena Oberdorf und Lina Magull die höchsten Platzierungen - das Trio teilt sich dank eines 87er Ratings mit einigen anderen Spielerinnen den 14. Rang.

Für Popp bedeuten 87 Punkte eine Abwertung um einen Zähler im Vergleich zum FIFA-23-Release. Oberdorf wiederum konnte sich um einen Punkt verbessern, Magull stagniert. Den beiden folgen Svenja Huth und Lea Schüller jeweils mit einer 86er-Gesamtbewertung.

Sarah Däbritz ist von einer ebensolchen seit dem vergangenen Herbst auf 85 Punkte gesunken. Almuth Schult, die damals noch 87 Zähler aufwies, ist gar ganz aus der Liste geflogen. Die 32-Jährige pausiert derzeit aufgrund ihrer Schwangerschaft.

Putellas und Kerr als Doppelspitze

Anstelle von Popp & Co. führen Sam Kerr und Alexia Putellas das Ranking mit je 91 Punkten an. Die Spanierin ist zuletzt zweimal in Folge zur FIFA-Weltfußballerin des Jahres gewählt worden. Kerr hingegen ist das weibliche Gesicht von FIFA 23, sie zierte auch die Ankündigung zum Frauen-WM-Modus.

Mit einer Gesamtbewertung von 90 folgen Caroline Hansen und Ada Hegerberg (beide Norwegen), Alex Morgan (USA), Wendie Renard (Frankreich) und Lucy Bronze (England). In Person von Marie-Antoinette Katoto (Frankreich) hat eine Spielerin den Sprung in die Top 10 geschafft, die aufgrund einer Verletzung nicht an der WM teilnehmen wird. Generell finden sich einige Namen in der Rangliste wieder, die in Australien und Neuseeland nicht antreten werden.

EA SPORTS erklärt außerdem, dass die Ratings noch angepasst würden, sobald alle finalen Kader bekannt wären. Ein Release-Datum für das Update zum Frauen-WM-Modus in FIFA 23 gibt es weiterhin nicht. Die einzige Information dazu bleibt "Ende Juni".